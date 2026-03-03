Kulcsár Edina gondolatban sem bánt senkit: „Csak a jó dolgokra koncentrálok”
Kulcsár Edina nyitott a spiritualitásra, így a mai nap, március 3-a is fontos számára. Ugyanis nemcsak hogy teljes holdfogyatkozás és vérhold van ma, hanem tízmilliószoros nap is...
Különleges nap a mai: 2026. március 3-án nemcsak teljes holdfogyatkozás lesz, de a különleges vérhold jelenség is feltűnik az égen. Ráadásul tízmilliószoros nap is van. A rendhagyó együttállás sokakra hatással van. Akik pedig nyitottak a spiritualitásra, ők különösen tudatosan állnak ehhez a naphoz, így van ezzel Kulcsár Edina is.
Vérhold és tízmilliószoros nap
Az év első tízmilliószoros napján Kulcsár Edina is kifejtette a véleményét.
A tízmilliószoros nap egy különleges energiájú nap. Ilyenkor a gondolatok, szavak és tettek felerősödve hatnak az életünkre: ma minden gondolatod még intenzívebben teremt
– értekezett az ex szépségkirálynő.
Kulcsár Edina azt is elárulta, felkészülten vágott a napnak: céljait papírra vetette, vizualizálta az álmait, és persze hálát adott mindazért, amije van. A lista alighanem családjával: négy gyermekével kezdődött, sőt, mozaikcsalád lévén férje, Varga Márk G.w.M két, előző kapcsolatából született gyermekével is jól kijön.
Ma sokkal tudatosabb leszek! Csak a jó dolgokra koncentrálok, és hálával tekintek arra, amim van!
− fűzte még hozzá az ex szépségkirálynő azt is megosztotta a követőivel, hogy mit érdemes egy ilyen jelentőségteljes napon kerülni:
„Kerüld a panaszkodást! Ne beszélj lemondóan magadról! Figyelj a kimondott szavaidra! Kerüld a negatív gondolatokat! És ne bánts senkit, még gondolatban sem” – adta tanácsul még a közösségi oldalán Kulcsár Edina, aki a hasplasztikájáról is vallott nemrég.
Nem ígérnek sok jót a csillagok?
Kulcsár Edina nyitott a spiritualitásra, ám a számmisztikára rácáfolt a szerelmével! Tavaly a Bors utánajárt, a csillagok állása szerint mennyire összeillő pár Kulcsár Edina és G.w.M…
Egy párkapcsolati számmisztika-kalkulátor szerint ugyanis alig 11 százalékos az összeillőségük…
„Ez a kapcsolat – legyen szerelmi, baráti, rokoni, kollegiális – sok kérdőjelet vet fel. Több konfliktus adódik köztetek, mint amit kezelni képesek vagytok, de az is előfordulhat, hogy egyszerűen az egyikőtök nem vesz tudomást a másikról. Nem lehetetlen javítani a kapcsolat minőségén, de ehhez sok türelemre, és mindkét oldalról rengeteg kompromisszumra van szükség. Viszont érdemes megjegyezni, hogy ha túl sok a vitahelyzet, akkor inkább engedjétek el egymás kezét, hisz alapvető elvárásaitok nem egyeznek meg egymással kapcsolatban. Gyakran előfordul, hogy az egyik bármi áron, vagy akár »bizonyítási vágyóból« meg akarja szerezni a másik barátságát, szerelmét, de ez csak átmenetileg sikerülhet, és nagy csalódás lehet a vége” – állt a számmisztikai portál által írt elemzésben, ami persze nem szentírás, sőt, most már évek óta rácáfolnak minderre, s úgy tűnik, boldogabbak nem is lehetnének!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre