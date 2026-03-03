Kulcsár Edina gondolatban sem bánt senkit: „Csak a jó dolgokra koncentrálok”

Különleges nap a mai: 2026. március 3-án nemcsak teljes holdfogyatkozás lesz, de a különleges vérhold jelenség is feltűnik az égen. Ráadásul tízmilliószoros nap is van. A rendhagyó együttállás sokakra hatással van. Akik pedig nyitottak a spiritualitásra, ők különösen tudatosan állnak ehhez a naphoz, így van ezzel Kulcsár Edina is.

Tízmilliószoros nap és vérhold: Kulcsár Edina ma különösen hálás a sorsáért (Fotó: Mediaworks archív)

Vérhold és tízmilliószoros nap

Az év első tízmilliószoros napján Kulcsár Edina is kifejtette a véleményét.

A tízmilliószoros nap egy különleges energiájú nap. Ilyenkor a gondolatok, szavak és tettek felerősödve hatnak az életünkre: ma minden gondolatod még intenzívebben teremt

– értekezett az ex szépségkirálynő.

Kulcsár Edina azt is elárulta, felkészülten vágott a napnak: céljait papírra vetette, vizualizálta az álmait, és persze hálát adott mindazért, amije van. A lista alighanem családjával: négy gyermekével kezdődött, sőt, mozaikcsalád lévén férje, Varga Márk G.w.M két, előző kapcsolatából született gyermekével is jól kijön.

Ma sokkal tudatosabb leszek! Csak a jó dolgokra koncentrálok, és hálával tekintek arra, amim van!

− fűzte még hozzá az ex szépségkirálynő azt is megosztotta a követőivel, hogy mit érdemes egy ilyen jelentőségteljes napon kerülni:

„Kerüld a panaszkodást! Ne beszélj lemondóan magadról! Figyelj a kimondott szavaidra! Kerüld a negatív gondolatokat! És ne bánts senkit, még gondolatban sem” – adta tanácsul még a közösségi oldalán Kulcsár Edina, aki a hasplasztikájáról is vallott nemrég.

Kulcsár Edina is hisz a spiritualitás erejében (Fotó: Instagram/Kulcsár Edina)

Nem ígérnek sok jót a csillagok?

Kulcsár Edina nyitott a spiritualitásra, ám a számmisztikára rácáfolt a szerelmével! Tavaly a Bors utánajárt, a csillagok állása szerint mennyire összeillő pár Kulcsár Edina és G.w.M…

Egy párkapcsolati számmisztika-kalkulátor szerint ugyanis alig 11 százalékos az összeillőségük…

„Ez a kapcsolat – legyen szerelmi, baráti, rokoni, kollegiális – sok kérdőjelet vet fel. Több konfliktus adódik köztetek, mint amit kezelni képesek vagytok, de az is előfordulhat, hogy egyszerűen az egyikőtök nem vesz tudomást a másikról. Nem lehetetlen javítani a kapcsolat minőségén, de ehhez sok türelemre, és mindkét oldalról rengeteg kompromisszumra van szükség. Viszont érdemes megjegyezni, hogy ha túl sok a vitahelyzet, akkor inkább engedjétek el egymás kezét, hisz alapvető elvárásaitok nem egyeznek meg egymással kapcsolatban. Gyakran előfordul, hogy az egyik bármi áron, vagy akár »bizonyítási vágyóból« meg akarja szerezni a másik barátságát, szerelmét, de ez csak átmenetileg sikerülhet, és nagy csalódás lehet a vége” – állt a számmisztikai portál által írt elemzésben, ami persze nem szentírás, sőt, most már évek óta rácáfolnak minderre, s úgy tűnik, boldogabbak nem is lehetnének!