Szoboszlairól és Kerkezről fontos döntést hoztak a bajnoki meccs előtt

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata idegenben lép pályára kedden este. A Liverpool kezdőcsapata nem okozott meglepetést a sereghajtó Wolverhampton Wanderers vendégeként az angol labdarúgó Premier League 29. fordulójában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 20:03
liverpool szoboszlai dominik kerkez

A papírforma alapján kedden (21.15, tv: Match 4) nem vár nehéz feladat a Liverpoolra, a sereghajtó Wolves ugyanakkor pénteken egy másik élcsapat, az Aston Villa ellen megszakította nyolc mérkőzéses bajnoki nyeretlenségi sorozatát. Ezzel együtt a helyzete szezonbeli második sikere után sem reményteljes - 14 pont a hátránya a már bennmaradást érő 17. helyhez képest -, egy Liverpool elleni jó eredmény nagy löketet adhat a hajrára a játékosoknak.

Szoboszlai Dominik ismét helyet kapott a Liverpool kezdőcsapatában
Szoboszlai Dominik ismét helyet kapott a Liverpool kezdőcsapatában Fotó: Liverpool FC

Arne Slot, a Vörösök vezetőedzője ezúttal is a kezdőcsapatba jelölte Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost.

A Liverpool kezdőcsapata a Wolverhampton ellen: 

Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Gakpo - Ekitike

 

