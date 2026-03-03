Szoboszlairól és Kerkezről fontos döntést hoztak a bajnoki meccs előtt
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata idegenben lép pályára kedden este. A Liverpool kezdőcsapata nem okozott meglepetést a sereghajtó Wolverhampton Wanderers vendégeként az angol labdarúgó Premier League 29. fordulójában.
A papírforma alapján kedden (21.15, tv: Match 4) nem vár nehéz feladat a Liverpoolra, a sereghajtó Wolves ugyanakkor pénteken egy másik élcsapat, az Aston Villa ellen megszakította nyolc mérkőzéses bajnoki nyeretlenségi sorozatát. Ezzel együtt a helyzete szezonbeli második sikere után sem reményteljes - 14 pont a hátránya a már bennmaradást érő 17. helyhez képest -, egy Liverpool elleni jó eredmény nagy löketet adhat a hajrára a játékosoknak.
Arne Slot, a Vörösök vezetőedzője ezúttal is a kezdőcsapatba jelölte Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost.
A Liverpool kezdőcsapata a Wolverhampton ellen:
Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Gakpo - Ekitike
