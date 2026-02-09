RETRO RÁDIÓ

Megszületett a döntés Szoboszlai Dominikról

A szurkolók döntöttek. Szoboszlai Dominik lőtte a forduló legszebb gólját Angliában.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.09. 17:15
Szoboszlai Dominik Manchester City Liverpool szabadrúgásgól

Bár végül nem ért győzelmet, a szurkolók Szoboszlai Dominik Manchester Citynek lőtt gólját választották az angol bajnokság 25. fordulójában a legszebb találatnak a Premier League honlapján. A Liverpool magyar válogatott középpályása a szezonban negyedszer volt eredményes szabadrúgásból.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja a Manchester City ellen
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját választották a forduló legszebb találatának Fotó: Michael Regan

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja a legszebb

Szoboszlai mintegy 27 méterről talált Gianluigi Donnarumma kapujába, aki megmozdulni sem tudott, olyan tökéletesen helyezett lövés volt a magyar középpályásé. A labda a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához és onnan vágódott a hálóba.

A Premier League szakértője szerint mindennél többet mond, hogy a liverpooli csapatkapitány, Virgil van Dijk alig hitt a szemének és a fejét fogva gyönyörködött Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljában. Az ellenfél edzője, Pep Guardiola azt mondta, le a kalappal a magyar focista lövése előtt, a City korábbi válogatott kapusa, Joe Hart pedig úgy fogalmazott, hogy ez az egyik legjobban kivitelezett lövés, amit valaha látott, és Roberto Carlos emlékezetes találatához hasonlította.

Annyira jó - mondta a magyar játékosról -, hogy amikor látta, hogy csak kétfős a sorfal, azt gondolta, ellőheti belülről. Igazi varázsló

– mondta Hart.

Szoboszlai Dominik a szezonban már negyedszer lőtt gólt szabadrúgásból, ami 2013 óta a legtöbb a Liverpoolban. Akkor Luis Suárez teljesítménye 5 találat volt.

A magyar középpályást egyébként a City elleni rangadó végén kiállították, amiért egymeccses eltiltást kapott, így kihagyni kényszerül a szerdai, Sunderland elleni bajnokit (21:15, tv: Spíler 1).

