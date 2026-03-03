Ezt még biztos nem láttad: így beszél walesiül Vilmos herceg

Március 1-jén a Wales Air Ambulance Charity új videóüzenetet tett közzé, amelyet a 43 éves Vilmos herceg rögzített a szervezet 25. évfordulója alkalmából.

Vilmos herceg Walesiül üzent

Fotó: AFP

Mindenkit meglepett, hogy walesiül közölte jókívánságait.

Gratulálunk a Wales Air Ambulance 25. évfordulójához

– kezdte üzenetét.

A 2001-es Szent Dávid napján történt megalakulása óta a szolgálat egyetlen, heti öt napon működő mentőhelikopteres egységéből az Egyesült Királyság egyik legfejlettebb légi mentőcsapatává fejlődött.

A walesi herceg méltatta a jótékonysági szervezet működését, kiemelte munkájuk fontosságát. Közben persze tovább gyakorolta az egyébként meglepően nehéz walesi nyelvet.

Walesiül üzent Vilmos herceg

56 000 teljesített missziójuk során óriási változást hoztak, és tesznek továbbra is azokban a közösségekben, ahol szolgálnak Wales-szerte. Nagyon szépen köszönöm

– zárta beszédét Vilmos.

Ő maga is korábbi mentőhelikopter-pilóta, és 2023 óta a Wales Air Ambulance patrónusa. A walesi nyelvgyakorlásra pedig nem ez volt az egyetlen próbálkozása a közelmúltban, hiszen egy olyan videóban is beszélt walesiül, amelyet feleségével, Katalin hercegnével együtt osztott meg.

A People szerint Katalin hercegné először szólalt meg walesiül egy videóban, amelyet a palota március 1-jén osztott meg az Instagramon, és amelyben Vilmos herceggel együtt boldog Szent Dávid-napot kívántak Wales népének. Szent Dávid napja Wales nemzeti ünnepe, amelyet minden évben március 1-jén tartanak, és a pár kizárólag walesiül beszélt a klipben, amelyet úgy tűnt, ugyanabban a zugban forgattak, mint ahol Vilmos walesi mentőszolgálatának jótékonysági rendezvényét közvetítették.