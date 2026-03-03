RETRO RÁDIÓ

Drámai körülmények, Cristiano Ronaldo a háború sújtotta térségben maradt

Kedden reggel arról szóltak a hírek, hogy az ötszörös aranylabdás sztár a háború miatt elhagyta Szaúd-Arábiát. Cristiano Ronaldo mégsem repült Madridba.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.03.03. 19:15
cristiano ronaldo Szaúd-Arábia madrid háború

Kedd reggel a brit média arról számolt be, hogy Cristiano Ronaldo 61 millió font értékű luxus magánrepülőgépe az éjszaka közepén, drámai körülmények között hagyta el Szaúd-Arábiát, miközben bombák hullottak az amerikai nagykövetségre Rijádban. A The Sun szerint az ötszörös aranylabdás futballista a feleségével és öt gyermeke társaságában hagyta el a szaúdi fővárost. Az iráni állami média szerint két dróncsapás érte az éjszaka folyamán az Egyesült Államok diplomáciai központját az országban.

Cristiano Ronaldo a magyarok ellen
Cristiano Ronaldo Madridba repült a háború elől Fotó: Getty Images

Cristiano Ronaldo nem utazott el

A véres konfliktus negyedik napjába lépve több ezer külföldi állampolgár menekül a Közel-Keletről. Ezzel szemben 

Fabrizio Romano transzferguru információi szerint az al-Nasszr labdarúgója, Cristiano Ronaldo nem hagyta el Szaúd-Arábiát.

"A nemzetközi média Cristiano Ronaldóról szóló hírei, miszerint családjával együtt elhagyta Szaúd-Arábiát, messze nem felelnek meg a valóságnak. Ez egy hamis hír, mivel Cristiano jelenleg az Al Nasszr edzőpályáján gyógykezelésen vesz részt, mert kisebb sérülést szenvedett a legutóbbi meccsén" - írta Romano az X oldalán, és az Origo idézte.

Két magyar labdarúgó, Gera Dániel és Koszta Márk is a térségben volt, amikor kirobbant a háború. Gera hétfőn Budapestre repült.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu