Drámai körülmények, Cristiano Ronaldo a háború sújtotta térségben maradt

Kedden reggel arról szóltak a hírek, hogy az ötszörös aranylabdás sztár a háború miatt elhagyta Szaúd-Arábiát. Cristiano Ronaldo mégsem repült Madridba.
Kedd reggel a brit média arról számolt be, hogy Cristiano Ronaldo 61 millió font értékű luxus magánrepülőgépe az éjszaka közepén, drámai körülmények között hagyta el Szaúd-Arábiát, miközben bombák hullottak az amerikai nagykövetségre Rijádban. A The Sun szerint az ötszörös aranylabdás futballista a feleségével és öt gyermeke társaságában hagyta el a szaúdi fővárost. Az iráni állami média szerint két dróncsapás érte az éjszaka folyamán az Egyesült Államok diplomáciai központját az országban.
Cristiano Ronaldo nem utazott el
A véres konfliktus negyedik napjába lépve több ezer külföldi állampolgár menekül a Közel-Keletről. Ezzel szemben
Fabrizio Romano transzferguru információi szerint az al-Nasszr labdarúgója, Cristiano Ronaldo nem hagyta el Szaúd-Arábiát.
"A nemzetközi média Cristiano Ronaldóról szóló hírei, miszerint családjával együtt elhagyta Szaúd-Arábiát, messze nem felelnek meg a valóságnak. Ez egy hamis hír, mivel Cristiano jelenleg az Al Nasszr edzőpályáján gyógykezelésen vesz részt, mert kisebb sérülést szenvedett a legutóbbi meccsén" - írta Romano az X oldalán, és az Origo idézte.
Két magyar labdarúgó, Gera Dániel és Koszta Márk is a térségben volt, amikor kirobbant a háború. Gera hétfőn Budapestre repült.
