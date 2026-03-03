Drámai körülmények, Cristiano Ronaldo a háború sújtotta térségben maradt

Kedd reggel a brit média arról számolt be, hogy Cristiano Ronaldo 61 millió font értékű luxus magánrepülőgépe az éjszaka közepén, drámai körülmények között hagyta el Szaúd-Arábiát, miközben bombák hullottak az amerikai nagykövetségre Rijádban. A The Sun szerint az ötszörös aranylabdás futballista a feleségével és öt gyermeke társaságában hagyta el a szaúdi fővárost. Az iráni állami média szerint két dróncsapás érte az éjszaka folyamán az Egyesült Államok diplomáciai központját az országban.

Cristiano Ronaldo Madridba repült a háború elől Fotó: Getty Images

Cristiano Ronaldo nem utazott el

A véres konfliktus negyedik napjába lépve több ezer külföldi állampolgár menekül a Közel-Keletről. Ezzel szemben

Fabrizio Romano transzferguru információi szerint az al-Nasszr labdarúgója, Cristiano Ronaldo nem hagyta el Szaúd-Arábiát.

"A nemzetközi média Cristiano Ronaldóról szóló hírei, miszerint családjával együtt elhagyta Szaúd-Arábiát, messze nem felelnek meg a valóságnak. Ez egy hamis hír, mivel Cristiano jelenleg az Al Nasszr edzőpályáján gyógykezelésen vesz részt, mert kisebb sérülést szenvedett a legutóbbi meccsén" - írta Romano az X oldalán, és az Origo idézte.

🚨❌ Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark.



It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game.



Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Két magyar labdarúgó, Gera Dániel és Koszta Márk is a térségben volt, amikor kirobbant a háború. Gera hétfőn Budapestre repült.