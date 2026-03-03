"Speciálba!" – Nem akárkivel ünnepelte Kubatov Gábor a Fradi-győzelmet
Ilyen az igazi mulatási, ha a zöld-fehérek nyernek!
A címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2–1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A meccset a Fradi-elnök Kubatov Gábor nem akárkivel együtt nézte meg: Kis Grófo is ott volt a Groupama Arénában, sőt, örömében rögtön dalra is fakadt és táncra is perdült.
"Speciálba!" – ezzel a felkiáltással osztotta meg közösségi oldalain a felvételt Kubatov. A videót azóta csak a TikTokon százezerszer nézték meg, a Facebookon pedig már félmillió megtekintés felett jár!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre