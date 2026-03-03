Dopeman odaszólt Finuccsinak: "Nem egy ligában játszunk"

A hazai hiphop két meghatározó figurája, Dopeman – polgári nevén Pityinger László – és a szókimondó stílusáról ismert Finuccsi viszonya mindig is változó és feszültségekkel teli volt. Dopeman az évek során nemcsak zenei pályájával, hanem markáns közéleti megszólalásaival is meghatározó szereplővé vált, míg Finuccsi következetesen az underground irányvonal mellett maradt. Korábbi nézeteltéréseik elsősorban politikai és morális kérdések körül forogtak, ám most úgy tűnik, elérkezett a lezárás ideje. Dopeman ezzel a lépéssel igyekszik túllépni a személyeskedésen, és megőrizni szakmai tekintélyét.

Dopeman visszaszólt, lenyugtatná a kedélyeket

A Dopeman dalokból megszokott rímek ezúttal elmaradtak

Az internetes platformokon megjelenő vádaskodások és gúnyos megjegyzések után sokan várták, hogy a veterán rapper mikor robban fel és vág vissza. Ezzel szemben Dopeman egy egészen más arcát mutatta meg: a tapasztalt, sokat látott művészét, aki nem hagyja magát kizökkenteni. Szerinte a felesleges drámázás csak elvonja a figyelmet az alkotómunkáról és a valódi teljesítményről. Azt vallja, hogy a múltbéli súrlódások nem indokolják a folyamatos, egyoldalú támadásokat a virtuális térben – írja a Bors.

Dehogy állt belém, hát ő csak drámázik az interneten. Ott állt belém, most őszintén kérdezem, mi ennek az értelme? Aranyos fiú, meg nem akarom bántani, de nem egy ligában focizunk, még egy szektorban sem vagyunk. Mit áll belém? Én nem álltam bele soha

– mondta a rapper, aki ezzel a kijelentéssel egyértelművé tette, hogy a saját útját járja, és nem kíván részt venni olyan vitákban, amelyek nem viszik előre. Úgy érzi, a szakmai múltja és jelene egy olyan szintet képvisel, ahol az efféle szájkarate már súlytalan.

A békés együttélés és a showbiznisz

A viták kereszttüzében Dopeman fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy számára a világnézeti különbségek sosem jelentenek okot a személyes gyűlöletre. Míg a média gyakran harsány veszekedésektől hangos, ő igyekszik szétválasztani a szórakoztatóipari szerepvállalást és a valódi emberi érzéseket. Véleménye szerint a show részeként belefér a humor és a csipkelődés, de ennek sosem szabadna átlépnie egy bizonyos határt:

Én soha, senkit nem támadtam be a politikai véleménye, hova tartozása miatt! Nyilván humorizálunk, meg megy ez a stand-up, de ez a show-biznisz része. A hétköznapi életben senkivel nincsenek ilyen negatív érzéseim. Nem értem, ez mire jó.

Dopeman számára a tisztelet tehát alapvető, még akkor is, ha a kamera előtt nem mindennapi viták zajlanak.