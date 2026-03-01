Nyitott fülke, filléres jegyek – 111 éve járják a buszok Budapestet – Galéria
Ma már szinte elképzelhetetlen a főváros utcaképe a hosszú, kék színű buszok nélkül, amik a tömegközlekedés szerves részei. Azonban ez nem volt mindig így. A buszközlekedés 111 éve indult el Budapesten.
A mai tömegközlekedési eszközök mellett szinte el sem lehet képzelni, hogy milyen lenne az élet buszok nélkül. 1915 előtt azonban még nem volt menetrend szerinti buszközlekedés a fővárosban, és az első próbálkozás sem tartott sokáig.
111 éve indult a menetrend szerinti buszközlekedés
Kötöttpályás közlekedés, vagyis villamosok már voltak Budapesten 1915 előtt is, azonban nem az egész városban, igény pedig már mutatkozott a tömegközlekedésre. Március 1-től ezért buszokat vetettek be. A buszokat eleinte a villamosok pótlására, a vonalak túlterheltségének enyhítésére szánták, majd elkezdték olyan helyeken is használni, ahol nem voltak lerakva sínek. Ezzel a városvezetés is jól járt, mivel újabb síneket lerakni nem volt olcsó.
A buszozás akkor sem volt luxus, ezt jól mutatja az is, hogy a jegy nem volt drágább, mint a villamosokra. Az volt a cél, hogy aki használja a villamosokat, az használja a buszokat is.
1915-ös elindulása után nem sokkal, 1917-ben le is kellett állítani, ugyanis az első világháború idején nem tudták tovább üzemeltetni. Csak jóval később, 1932-ben indult újra a buszközlekedés.
A kezdeti buszközlekedésről készült galériánkat a képre kattintva nézheted meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre