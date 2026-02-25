Ijesztő jelenetek! Őrjöngött és a biztonsági őrnek is nekiment az ittas utas, amiért nem engedték fel a buszra

Őrjöngött az ittas férfi, amiért nem engedték fel a buszra Várpalotán. Később az odaérkező biztonsági szolgálat munkatársaira is rátámadt.

Őrjöngött, majd a biztonsági őrnek is nekiment az ittas utas

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Február 23-án telefonon kértek segítséget a várpalotai buszpályaudvarra, mert egy alkohol befolyáltság alatt álló férfi heves konfliktusba keveredett egy buszsofőrrel. A járat vezetője nem engedte a pétfürdői utasnak, hogy felszálljon, aki ezen felháborodva szidalmazta őt, illetve az időközben odaérkező biztonsági őrt meglökte.

A járőrök rövid időn belül elfogták a férfit, őrizetbe vették és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indult ellene nyomozás - írja a police.hu.