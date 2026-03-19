Tévedésbe estek Liverpoolban? Ez mentheti meg a kirúgástól Arne Slotot
A holland szakember idei szezonja elmarad a várakozásoktól, ám a Liverpool összességében eredményes az irányítása alatt. Arne Slot még Jürgen Kloppot is megközelíti egy fontos statisztikai mutatóban.
A Liverpool-drukkerek már hetek, sőt hónapok óta Arne Slot fejét követelik. Bár a Bajnokok Ligájában és az FA-Kupában a csapat jól teljesít, a Premier League pontvadászatában mindössze az 5. helyet foglalják el 30 forduló után, ami csalódást keltő teljesítmény egy címvédőtől. Ennek ellenére a számok egészen más megvilágításba helyezik a holland szakember teljesítményét.
A Rousing The Kop portál összehasonlította az összes Liverpool-edző Premier League-beli teljesítményét 1992 óta, és finoman szólva is váratlan eredmény született.
Az nem meglepő, hogy a listát Slot legendás elődje, Jürgen Klopp vezeti: a német irányítása alatt a Vörösök átlagosan 2,11 pontot gyűjtöttek meccsenként a bajnokságban. A második helyen azonban a Tottenham elleni döntetlen után kifütyült Arne Slot található, aki még csak akkor tartja az "ezüstérmes" pozíciót, ha minden sorozatot figyelembe veszünk. Ráadásul a Klopp mögötti hátránya sem óriási: 1,96-os pontátlagával mindössze 0,15 egységgel marad el a távozása óta folyamatosan visszasírt edzőtől.
A Liverpool legeredményesebb edzői a Premier League-ben:
Jürgen Klopp: 2,11 pont
Arne Slot: 1,96 pont
Rafa Benítez: 1,90 pont
Brendan Rodgers: 1,80 pont
Arne Slot megérdemli a bizalmat?
Ez a statisztika mindenképpen elgondolkodtathatja a klub vezetőségét. Bár idén a várakozások alatt teljesít a Liverpool, a holland edző irányításával a klub még mindig stabilabb lábakon áll, mint a Klopp előtti időszakban. Kérdés, ez elég lesz-e, hogy Slot megőrizze állását, vagy a szezon végén búcsút inthet az Anfieldnek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre