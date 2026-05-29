Szívszorító videó: teli torokból buzdítja Szoboszlait a nagybeteg kisfiú

Megható videó került elő a Liverpool utolsó meccséről. Egy súlyosbeteg kisfiú szenvedélyesen szurkolt Szoboszlai Dominiknek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 11:00
Kiakadt a cukiságmérő. A Liverpool Brentford elleni, 1-1-re végződő szezonbeli utolsó mérkőzése bővelkedett emlékezetes pillanatokban. Az Anfield közönsége és a játékosok megható búcsút vettek a klub két ikonikus játékosától, Mohamed Szalahtól és Andy Robertsontól. Néhány nappal a mérkőzés után azonban előkerült egy aranyos videó, ahol Szoboszlai Dominik volt az egyik főszereplő.

A videó a lelátó első sorából készült, éppen akkor, amikor a magyar középpályás szöglet elvégzésére készült. A sarokzászló mögött egy fiatal Liverpool-szurkoló, Isaac Kearney állt, aki lelkesen skandálni kezdte a játékos nevét:

"Dominik, Dominik, Dominik" – kiáltotta a kisfiú.

Isaac-ről tudni érdemes, hogy egy nagyon ritka genetikai betegséggel született, ami kisebb termettel és izomtömeggel, illetve értelmi fogyatékossággal is járhat. Ennek ellenére rendkívül elkötelezett Pool-drukker.

A múltban a klub több játékosával is találkozhatott már, élményeit pedig közösségi oldalán is megosztotta. A Szoboszlaival készült felvételre rengeteg pozitív reakció érkezett: magyar szurkolók is megköszönték a kisfiú lelkes támogatását.

 

