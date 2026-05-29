Súlyos sérüléseket szenvedett a fiatal, miután rádőlt egy hatalmas faág
Életveszélyesen megsérült a kötögető fiatal nő. Egyik pillanatról a másikra rádőlt egy hatalmas faág.
Lebénult az a 22 éves kaliforniai nő, akire egy vihar során egy leszakadt faág esett. A fiatal éppen legjobb barátnőjével üldögélt és kötögetett, amikor megtörtént a tragédia. A fiatal nő súlyos gerincsérüléseket szenvedett, családja azonban továbbra is bízik a felépülésében.
Hatalmas faág zuhant a 22 éves nőre egy viharban
A 22 éves Jasmine Mayer életét egy pillanat alatt változtatta meg a tragikus baleset. A fiatal nő Santa Rosában tartózkodott legjobb barátnőjével egy iskola közelében, amikor egy erős szélvihar során egy hatalmas faág zuhant rájuk. Jasmine éppen kötögetett és beszélgetett barátnőjével, amikor a leszakadó ág eltalálta.
Édesapja, Andy Mayer szerint lánya „katasztrofális” sérüléseket szenvedett. A helyszínre érkező mentők életveszélyes állapotban látták el a nőt, majd egy sacramentói kórházba szállították.
Jasmine gerincvelő-sérülést, csigolyatöréseket, valamint bordatöréseket és súlyos zúzódásokat szenvedett. Jelenleg deréktól lefelé lebénult.
A család által indított adománygyűjtő oldalon azt írták, hogy a lábaiban már kezd visszatérni némi érzékelés.
Hosszú út áll előtte a rehabilitációval és a gyógytornával
– írták.
Az apa szerint a történtek teljesen felfoghatatlanok.
Csak ült ott és beszélgetett a barátnőjével, amikor a faág rájuk zuhant. Nincs harag bennünk. Nem egy ittas sofőr okozta. Egyszerűen egy elképzelhetetlen baleset történt
– mondta.
Az orvosok belső vérzést és vérrögöt is találtak Jasmine szervezetében, emellett több csigolyáját műtéttel rögzíteni kellett. A család ugyanakkor reménykedik, mert a gerincvelő nem szakadt el teljesen.
Deréktól lefelé lebénult, de az idő majd megmutatja, mennyit javulhat az állapota. Ő is reménykedik, és keményen fog dolgozni a felépüléséért
– mondta megtörten az édesapja.
A család számára adománygyűjtést indítottak, hogy fedezni tudják a rehabilitáció, az orvosi kezelések, a speciális eszközök és az akadálymentes közlekedés költségeit. A baleset napján egyébként egy 61 éves férfi is meghalt Santa Rosában, miután szintén egy leszakadó faág találta el az erős viharban.
(via People)
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre