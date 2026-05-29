Súlyos sérüléseket szenvedett a fiatal, miután rádőlt egy hatalmas faág

Lebénult az a 22 éves kaliforniai nő, akire egy vihar során egy leszakadt faág esett. A fiatal éppen legjobb barátnőjével üldögélt és kötögetett, amikor megtörtént a tragédia. A fiatal nő súlyos gerincsérüléseket szenvedett, családja azonban továbbra is bízik a felépülésében.

Hatalmas faág zuhant a 22 éves nőre egy viharban

A 22 éves Jasmine Mayer életét egy pillanat alatt változtatta meg a tragikus baleset. A fiatal nő Santa Rosában tartózkodott legjobb barátnőjével egy iskola közelében, amikor egy erős szélvihar során egy hatalmas faág zuhant rájuk. Jasmine éppen kötögetett és beszélgetett barátnőjével, amikor a leszakadó ág eltalálta.

Édesapja, Andy Mayer szerint lánya „katasztrofális” sérüléseket szenvedett. A helyszínre érkező mentők életveszélyes állapotban látták el a nőt, majd egy sacramentói kórházba szállították.

Jasmine gerincvelő-sérülést, csigolyatöréseket, valamint bordatöréseket és súlyos zúzódásokat szenvedett. Jelenleg deréktól lefelé lebénult.

A család által indított adománygyűjtő oldalon azt írták, hogy a lábaiban már kezd visszatérni némi érzékelés.

Hosszú út áll előtte a rehabilitációval és a gyógytornával

– írták.

Az apa szerint a történtek teljesen felfoghatatlanok.

Csak ült ott és beszélgetett a barátnőjével, amikor a faág rájuk zuhant. Nincs harag bennünk. Nem egy ittas sofőr okozta. Egyszerűen egy elképzelhetetlen baleset történt

– mondta.

Az orvosok belső vérzést és vérrögöt is találtak Jasmine szervezetében, emellett több csigolyáját műtéttel rögzíteni kellett. A család ugyanakkor reménykedik, mert a gerincvelő nem szakadt el teljesen.

Deréktól lefelé lebénult, de az idő majd megmutatja, mennyit javulhat az állapota. Ő is reménykedik, és keményen fog dolgozni a felépüléséért

– mondta megtörten az édesapja.

A család számára adománygyűjtést indítottak, hogy fedezni tudják a rehabilitáció, az orvosi kezelések, a speciális eszközök és az akadálymentes közlekedés költségeit. A baleset napján egyébként egy 61 éves férfi is meghalt Santa Rosában, miután szintén egy leszakadó faág találta el az erős viharban.

