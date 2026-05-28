Új emberek, új csaták: így indul az új korszak a Fővárosi Közgyűlésben

A választások után először ül össze a Fővárosi Közgyűlés, és a politikai erőviszonyok már most látványosan átalakulnak. Az egyik legnagyobb változás a Fidesz-frakció élén történt: miután Szentkirályi Alexandra beült az Országgyűlésbe, a frakció vezetését Szepesfalvy Anna vette át.

A politikus videóüzenetben beszélt arról, milyen turbulens időszak következik Budapest számára.

Mindjárt május vége van, ez pedig semmi mást nem jelent, mint azt, hogy a mi életünkben is helyreáll a rend és ül össze a Fővárosi Közgyűlés

– fogalmazott.

A változások nemcsak a Fideszt érintik: a Tisza Párt frakciójából is ketten távoznak a parlamentbe, miközben a Podmaniczky Mozgalom is elveszíti vezetőjét, mert Vitézy Dávid miniszteri szerepet kapott.

A közgyűlés egyik legfontosabb témája az önkormányzatok finanszírozása lehet. A Fidesz-frakció szerint a jelenlegi rendszer válságba került, ezért azt szeretnék, hogy Karácsony Gergely széles felhatalmazással kezdjen tárgyalásokat az új Tisza-kormánnyal.

Gulyás Gergely Kristóf, a fővárosi Fidesz képviselője úgy fogalmazott:

Budapest érdekében azt javasoljuk, hogy Karácsony Gergely erős közgyűlési felhatalmazással kezdjen mielőbb tárgyalásokat az új miniszter asszonnyal. A budapestiek érdeke az, hogy a kötelező feladatok finanszírozása rendeződjön, a város pedig stabil és kiszámítható működési környezetet kapjon.

Elmondta: ez túlmutat a napi pártpolitikán.

Több olyan előterjesztést is benyújtottunk, amelyek szerintünk túlmutatnak a napi politikán, és arról szólnak, milyen Budapestet szeretnénk építeni.

A Fidesz szerint az önkormányzati rendszer problémái a Covid, az energiaválság és az infláció után robbantak ki igazán. Szepesfalvy Anna arról beszélt, hogy a korábbi rendszer éveken át működött, de a válságok felborították az egyensúlyt.

A pandémia, az energiaválság és a háborús infláció megbillentette ezt a rendszert.

A politikus szerint a Fidesz és a Tisza meglepően hasonló álláspontot képviselt a kampányban.

Nagyon érdekes módon a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz és a Tisza kormánypártként is szinte betűről betűre ugyanazt mondta a kampány során.Az állam fizesse ki a kötelező feladatokat!

A Fidesz-kormány az önkormányzatokkal konzultált, és rájuk hallgatva korábban bejelentette: rendezni kívánja a helyzetet. A Tisza Párt pedig azt ígérte: minden jót megtart, folytat. A fővárosi fidesz tehát azt szeretné, hogy adjanak a képviselők mandátumot Karácsony Gergelynek, hogy mielőbb tárgyalásokat kezdeményezzen az új kormányzattal, és megnyugtató választ találjanak a kötelező feladatok finanszírozására már a 2027-es költségvetésben.