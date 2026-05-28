Új emberek, új csaták: így indul az új korszak a Fővárosi Közgyűlésben
A fővárosi Fidesz új frakcióvezetője Szepesfalvy Anna, ő folytatja Szentkirályi Alexandra munkáját. A Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésére a Fidesz több látványos javaslattal készül.
A választások után először ül össze a Fővárosi Közgyűlés, és a politikai erőviszonyok már most látványosan átalakulnak. Az egyik legnagyobb változás a Fidesz-frakció élén történt: miután Szentkirályi Alexandra beült az Országgyűlésbe, a frakció vezetését Szepesfalvy Anna vette át.
A politikus videóüzenetben beszélt arról, milyen turbulens időszak következik Budapest számára.
Mindjárt május vége van, ez pedig semmi mást nem jelent, mint azt, hogy a mi életünkben is helyreáll a rend és ül össze a Fővárosi Közgyűlés
– fogalmazott.
A változások nemcsak a Fideszt érintik: a Tisza Párt frakciójából is ketten távoznak a parlamentbe, miközben a Podmaniczky Mozgalom is elveszíti vezetőjét, mert Vitézy Dávid miniszteri szerepet kapott.
A közgyűlés egyik legfontosabb témája az önkormányzatok finanszírozása lehet. A Fidesz-frakció szerint a jelenlegi rendszer válságba került, ezért azt szeretnék, hogy Karácsony Gergely széles felhatalmazással kezdjen tárgyalásokat az új Tisza-kormánnyal.
Gulyás Gergely Kristóf, a fővárosi Fidesz képviselője úgy fogalmazott:
Budapest érdekében azt javasoljuk, hogy Karácsony Gergely erős közgyűlési felhatalmazással kezdjen mielőbb tárgyalásokat az új miniszter asszonnyal. A budapestiek érdeke az, hogy a kötelező feladatok finanszírozása rendeződjön, a város pedig stabil és kiszámítható működési környezetet kapjon.
Elmondta: ez túlmutat a napi pártpolitikán.
Több olyan előterjesztést is benyújtottunk, amelyek szerintünk túlmutatnak a napi politikán, és arról szólnak, milyen Budapestet szeretnénk építeni.
A Fidesz szerint az önkormányzati rendszer problémái a Covid, az energiaválság és az infláció után robbantak ki igazán. Szepesfalvy Anna arról beszélt, hogy a korábbi rendszer éveken át működött, de a válságok felborították az egyensúlyt.
A pandémia, az energiaválság és a háborús infláció megbillentette ezt a rendszert.
A politikus szerint a Fidesz és a Tisza meglepően hasonló álláspontot képviselt a kampányban.
Nagyon érdekes módon a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz és a Tisza kormánypártként is szinte betűről betűre ugyanazt mondta a kampány során.Az állam fizesse ki a kötelező feladatokat!
A Fidesz-kormány az önkormányzatokkal konzultált, és rájuk hallgatva korábban bejelentette: rendezni kívánja a helyzetet. A Tisza Párt pedig azt ígérte: minden jót megtart, folytat. A fővárosi fidesz tehát azt szeretné, hogy adjanak a képviselők mandátumot Karácsony Gergelynek, hogy mielőbb tárgyalásokat kezdeményezzen az új kormányzattal, és megnyugtató választ találjanak a kötelező feladatok finanszírozására már a 2027-es költségvetésben.
Szécsényi Dániel még keményebben fogalmazott. Szerinte újra kell gondolni az egész rendszert.
A politikus emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a Fidesz egy csődben lévő országot vett át, majd az önkormányzati adósságkonszolidációval stabilizálták a rendszert.
A pandémia és az energiaválság közvetett hatásaként azonban a felszínre kerültek a jelenleg hatályban lévő rendszer hibái. Most tehát új helyzet van. Új megoldások kellenek.
- írta.
A pénzügyi viták mellett látványosabb témák is napirendre kerülhetnek. A Fidesz kezdeményezi az 1956-os forradalom 70. évfordulójára készülő fővárosi programsorozat előkészítését. Gulyás Gergely Kristóf szerint:
Budapest utcái ma is őrzik ’56 emlékét, kötelességünk méltó módon emlékezni a hősökre.
Emellett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság idejére ismét szurkolói zónát nyitnának a Városháza Parkban.
A közgyűlés egyik legérzelmesebb előterjesztése a nemrég elhunyt Scherer Péter emlékéhez kapcsolódik. A javaslat szerint a Margitszigeten, egy számára fontos platánfánál alakítanának ki emlékhelyet.
Külön előterjesztést nyújtottam be Scherer Péter emlékének megőrzésére
– írta Gulyás Gergely Kristóf.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre