Új emberek, új csaták: így indul az új korszak a Fővárosi Közgyűlésben

A fővárosi Fidesz új frakcióvezetője Szepesfalvy Anna, ő folytatja Szentkirályi Alexandra munkáját. A Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésére a Fidesz több látványos javaslattal készül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.28. 05:00
A választások után először ül össze a Fővárosi Közgyűlés, és a politikai erőviszonyok már most látványosan átalakulnak. Az egyik legnagyobb változás a Fidesz-frakció élén történt: miután Szentkirályi Alexandra beült az Országgyűlésbe, a frakció vezetését Szepesfalvy Anna vette át.

Szepesfalvy Anna: a Fővárosi Közgyűlésben ő veszi át Szentkirályi Alexandra helyét Fotó: Metropol

A politikus videóüzenetben beszélt arról, milyen turbulens időszak következik Budapest számára.

Mindjárt május vége van, ez pedig semmi mást nem jelent, mint azt, hogy a mi életünkben is helyreáll a rend és ül össze a Fővárosi Közgyűlés

– fogalmazott.

A változások nemcsak a Fideszt érintik: a Tisza Párt frakciójából is ketten távoznak a parlamentbe, miközben a Podmaniczky Mozgalom is elveszíti vezetőjét, mert Vitézy Dávid miniszteri szerepet kapott.

A közgyűlés egyik legfontosabb témája az önkormányzatok finanszírozása lehet. A Fidesz-frakció szerint a jelenlegi rendszer válságba került, ezért azt szeretnék, hogy Karácsony Gergely széles felhatalmazással kezdjen tárgyalásokat az új Tisza-kormánnyal.

Gulyás Gergely Kristóf, a fővárosi Fidesz képviselője úgy fogalmazott:

Budapest érdekében azt javasoljuk, hogy Karácsony Gergely erős közgyűlési felhatalmazással kezdjen mielőbb tárgyalásokat az új miniszter asszonnyal. A budapestiek érdeke az, hogy a kötelező feladatok finanszírozása rendeződjön, a város pedig stabil és kiszámítható működési környezetet kapjon.

Elmondta: ez túlmutat a napi pártpolitikán.

Több olyan előterjesztést is benyújtottunk, amelyek szerintünk túlmutatnak a napi politikán, és arról szólnak, milyen Budapestet szeretnénk építeni.

A Fidesz szerint az önkormányzati rendszer problémái a Covid, az energiaválság és az infláció után robbantak ki igazán. Szepesfalvy Anna arról beszélt, hogy a korábbi rendszer éveken át működött, de a válságok felborították az egyensúlyt.

A pandémia, az energiaválság és a háborús infláció megbillentette ezt a rendszert.

A politikus szerint a Fidesz és a Tisza meglepően hasonló álláspontot képviselt a kampányban. 

Nagyon érdekes módon a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz és a Tisza kormánypártként is szinte betűről betűre ugyanazt mondta a kampány során.Az állam fizesse ki a kötelező feladatokat!

A Fidesz-kormány az önkormányzatokkal konzultált, és rájuk hallgatva korábban  bejelentette: rendezni kívánja a helyzetet. A Tisza Párt pedig azt ígérte: minden jót megtart, folytat. A fővárosi fidesz tehát azt szeretné, hogy adjanak  a képviselők mandátumot Karácsony Gergelynek, hogy mielőbb tárgyalásokat kezdeményezzen az új kormányzattal, és megnyugtató választ találjanak a kötelező feladatok finanszírozására már a 2027-es költségvetésben.

Szécsényi Dániel még keményebben fogalmazott. Szerinte újra kell gondolni az egész rendszert.

A politikus emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a Fidesz egy csődben lévő országot vett át, majd az önkormányzati adósságkonszolidációval stabilizálták a rendszert.

A pandémia és az energiaválság közvetett hatásaként azonban a felszínre kerültek a jelenleg hatályban lévő rendszer hibái. Most tehát új helyzet van. Új megoldások kellenek.

- írta.

A pénzügyi viták mellett látványosabb témák is napirendre kerülhetnek. A Fidesz kezdeményezi az 1956-os forradalom 70. évfordulójára készülő fővárosi programsorozat előkészítését. Gulyás Gergely Kristóf szerint:

Budapest utcái ma is őrzik ’56 emlékét, kötelességünk méltó módon emlékezni a hősökre.

Emellett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság idejére ismét szurkolói zónát nyitnának a Városháza Parkban.

A közgyűlés egyik legérzelmesebb előterjesztése a nemrég elhunyt Scherer Péter emlékéhez kapcsolódik. A javaslat szerint a Margitszigeten, egy számára fontos platánfánál alakítanának ki emlékhelyet.

Külön előterjesztést nyújtottam be Scherer Péter emlékének megőrzésére

–  írta Gulyás Gergely Kristóf.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
