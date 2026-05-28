Mégis mit művel Adam Sandler? Szégyent hoz a feleségére az internetezők szerint

Adam Sandler ismét hozta a rá jellemző laza stílust, amikor megjelent felesége, Jackie Sandler új Netflix-filmjének premierjén. Az eseményen a készülő romantikus vígjáték, az Office Romance szereplői, köztük Jennifer Lopez és Brett Goldstein is részt vettek.

Adam Sandler hozta formáját, csak most ezzel a feleségét is leégette

Miközben a legtöbb sztár elegáns ruhában érkezett, Sandler a megszokott túlméretezett pulóveres-melegítős szettjében lépett a vörös szőnyegre. A 59 éves színész sportcipőt, bő nadrágot és kapucnis felsőt viselt, ami azonnal heves reakciókat váltott ki az interneten.

Az egész internet kiakadt Adam Sandlerre

A Redditen sokan „kínosnak” nevezték a megjelenését. Volt, aki azt írta, hogy legalább a felesége premierjére felvehetett volna egy inget és egy normális nadrágot.

A saját projektjeinél még vicces ez a stílus, de a felesége munkájánál igazán felöltözhetett volna

– fogalmazott egy kommentelő.

Valaki más azt mondta:

Gazdag ember, ez a különbség. Ha egy előkelő eseményre mennék abban a ruhában, amit ő viselt, megkérnének, hogy távozzak.

Mások szerint Sandler pontosan ilyen, és ettől lett szerethető. Többen megvédték a színészt, mondván: soha nem akart hollywoodi divatikonná válni, egyszerűen csak kényelmesen szeret öltözködni.

A színészt sosem zavarta mások mit gondolnak róla

A színész korábban maga is beszélt erről. Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a stílusa nem tudatos:

Egy ember, aki kinyitotta a bőröndjét és felkapott valamit.

Egy, a TikTok alkotójával, a Mystery Fashionisttal készített interjúban Sandler bevallotta, hogy a kinézete „csak úgy megszületik”, mindenféle előzetes tervezés nélkül.

Bár sokakat kiakasztott a szettje, az biztos, hogy Adam Sandler ismét elérte, hogy mindenki róla beszéljen – még egy filmpremieren is, amely eredetileg nem róla szólt – írja a Lad Bible.