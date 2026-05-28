Mégis mit művel Adam Sandler? Szégyent hoz a feleségére az internetezők szerint
Újra Adam Sandler öltözéke lett a beszédtéma Hollywoodban. A színész felesége filmpremierjén jelent meg melegítőben és bő pulóverben, az internet pedig pillanatok alatt nekiesett.
Adam Sandler ismét hozta a rá jellemző laza stílust, amikor megjelent felesége, Jackie Sandler új Netflix-filmjének premierjén. Az eseményen a készülő romantikus vígjáték, az Office Romance szereplői, köztük Jennifer Lopez és Brett Goldstein is részt vettek.
Miközben a legtöbb sztár elegáns ruhában érkezett, Sandler a megszokott túlméretezett pulóveres-melegítős szettjében lépett a vörös szőnyegre. A 59 éves színész sportcipőt, bő nadrágot és kapucnis felsőt viselt, ami azonnal heves reakciókat váltott ki az interneten.
Az egész internet kiakadt Adam Sandlerre
A Redditen sokan „kínosnak” nevezték a megjelenését. Volt, aki azt írta, hogy legalább a felesége premierjére felvehetett volna egy inget és egy normális nadrágot.
A saját projektjeinél még vicces ez a stílus, de a felesége munkájánál igazán felöltözhetett volna
– fogalmazott egy kommentelő.
Valaki más azt mondta:
Gazdag ember, ez a különbség. Ha egy előkelő eseményre mennék abban a ruhában, amit ő viselt, megkérnének, hogy távozzak.
Mások szerint Sandler pontosan ilyen, és ettől lett szerethető. Többen megvédték a színészt, mondván: soha nem akart hollywoodi divatikonná válni, egyszerűen csak kényelmesen szeret öltözködni.
A színészt sosem zavarta mások mit gondolnak róla
A színész korábban maga is beszélt erről. Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a stílusa nem tudatos:
Egy ember, aki kinyitotta a bőröndjét és felkapott valamit.
Egy, a TikTok alkotójával, a Mystery Fashionisttal készített interjúban Sandler bevallotta, hogy a kinézete „csak úgy megszületik”, mindenféle előzetes tervezés nélkül.
Bár sokakat kiakasztott a szettje, az biztos, hogy Adam Sandler ismét elérte, hogy mindenki róla beszéljen – még egy filmpremieren is, amely eredetileg nem róla szólt – írja a Lad Bible.
