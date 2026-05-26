Tömegkarambol a Ferihegyi repülőtérre vezető útnál
A Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út kereszteződésében történt a baleset.
Összeütközött három személygépkocsi Budapest X. kerületében, a Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.
