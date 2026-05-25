Súlyos veszély leselkedik a kutyákra nyáron: ezt a hibát rengeteg gazdi elköveti

A melegebb idő és a hosszabb séták miatt nyáron jelentősen megnő a kullancsok, bolhák és férgek veszélye a kutyáknál. Egy állatorvos szerint sok gazdi túl későn veszi észre a figyelmeztető jeleket, amikor a paraziták már komoly problémát okoznak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 13:00
Sean McCormack állatorvos szerint a nyári hónapok különösen veszélyesek lehetnek a kutyák számára, mivel ilyenkor több időt töltenek a szabadban, magas fűben, parkokban vagy erdős területeken.

Megéri vigyázni kutyákra és ezeket a tanácsokat betartani
Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A kullancsok hatalmas veszélyt jelentenek a kutyákra

Az állatorvos szerint a kullancsok nemcsak kellemetlenek, hanem fertőzéseket is terjeszthetnek, amelyek akár az emberekre is veszélyesek lehetnek.

Sok gazdi csak jóval később veszi észre, hogy a kutyájába kullancs került

– figyelmeztetett.

A szakember szerint fontos, hogy a gazdik minden séta után gyorsan átnézzék a kutya testét, különösen akkor, ha az állat magas fűben vagy sűrű növényzetben járt.

A bolhák nem csak a szabadban jelentenek veszélyt

A meleg idő tökéletes környezetet teremt a bolhák gyors szaporodásához. A probléma pedig könnyen bekerülhet az otthonba is.

A szakértő szerint sokan nem tudják, hogy a bolhák petéi a szőnyegekben, fekhelyeken és bútorokban is megbújhatnak, így a fertőzés észrevétlenül terjedhet tovább. Ráadásul a kutyák kezdetben sokszor nem mutatnak látványos tüneteket.

Ezek a férgesség kevésbé ismert jelei

Nyáron a kutyák több állattal érintkeznek, gyakrabban isznak pocsolyákból vagy állóvízből, ami növeli a fertőzések esélyét. Az állatorvos szerint sok gazdi nincs tisztában azzal, hogy a férgesség nem mindig egyértelmű.

Az árulkodó jelek között szerepelhet:

A megfelelő táplálás is sokat számít

A szakember szerint a jó táplálkozás önmagában nem védi meg a kutyát a parazitáktól, de segítheti az immunrendszert és a gyorsabb regenerációt.

A rosszabb egészségi állapotban lévő kutyák nehezebben viselik a bőrirritációt és a fertőzések következményeit.

Két perc is életmentő lehet

Dr. McCormack szerint már egy rövid napi ellenőrzés is rengeteget számíthat.

Egy gyors, kétperces átvizsgálás séta után valódi különbséget jelenthet

– mondta.

A szakember azt javasolja, hogy a gazdik rendszeresen nézzék át a kutya bundáját, mancsait és füleit, valamint figyeljék a vakarózást vagy a bőr elváltozásait. Szerinte a paraziták sokkal könnyebben kezelhetők, ha időben észreveszik őket – nyáron pedig különösen fontos az odafigyelés – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
