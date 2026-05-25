Súlyos veszély leselkedik a kutyákra nyáron: ezt a hibát rengeteg gazdi elköveti

Sean McCormack állatorvos szerint a nyári hónapok különösen veszélyesek lehetnek a kutyák számára, mivel ilyenkor több időt töltenek a szabadban, magas fűben, parkokban vagy erdős területeken.

Megéri vigyázni kutyákra és ezeket a tanácsokat betartani

Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A kullancsok hatalmas veszélyt jelentenek a kutyákra

Az állatorvos szerint a kullancsok nemcsak kellemetlenek, hanem fertőzéseket is terjeszthetnek, amelyek akár az emberekre is veszélyesek lehetnek.

Sok gazdi csak jóval később veszi észre, hogy a kutyájába kullancs került

– figyelmeztetett.

A szakember szerint fontos, hogy a gazdik minden séta után gyorsan átnézzék a kutya testét, különösen akkor, ha az állat magas fűben vagy sűrű növényzetben járt.

A bolhák nem csak a szabadban jelentenek veszélyt

A meleg idő tökéletes környezetet teremt a bolhák gyors szaporodásához. A probléma pedig könnyen bekerülhet az otthonba is.

A szakértő szerint sokan nem tudják, hogy a bolhák petéi a szőnyegekben, fekhelyeken és bútorokban is megbújhatnak, így a fertőzés észrevétlenül terjedhet tovább. Ráadásul a kutyák kezdetben sokszor nem mutatnak látványos tüneteket.

Ezek a férgesség kevésbé ismert jelei

Nyáron a kutyák több állattal érintkeznek, gyakrabban isznak pocsolyákból vagy állóvízből, ami növeli a fertőzések esélyét. Az állatorvos szerint sok gazdi nincs tisztában azzal, hogy a férgesség nem mindig egyértelmű.

Az árulkodó jelek között szerepelhet:

alacsony energiaszint,

emésztési problémák,

puffadás,

étvágyváltozás, vagy az, ha a kutya gyakran húzza a fenekét a földön.

A megfelelő táplálás is sokat számít

A szakember szerint a jó táplálkozás önmagában nem védi meg a kutyát a parazitáktól, de segítheti az immunrendszert és a gyorsabb regenerációt.

A rosszabb egészségi állapotban lévő kutyák nehezebben viselik a bőrirritációt és a fertőzések következményeit.

Két perc is életmentő lehet

Dr. McCormack szerint már egy rövid napi ellenőrzés is rengeteget számíthat.

Egy gyors, kétperces átvizsgálás séta után valódi különbséget jelenthet

– mondta.

A szakember azt javasolja, hogy a gazdik rendszeresen nézzék át a kutya bundáját, mancsait és füleit, valamint figyeljék a vakarózást vagy a bőr elváltozásait. Szerinte a paraziták sokkal könnyebben kezelhetők, ha időben észreveszik őket – nyáron pedig különösen fontos az odafigyelés – írja a Mirror.