Csak a kamata havi 200 millió forint: most akár a tiéd is lehet a gigászi lottófőnyeremény, óráid maradtak megjátszani a számokat

Elérte a plafont az Eurojackpot főnyereménye. A megnyerhető 120 millió euró már nem hízik tovább, így ha holnap, május 26-án sem lesz telitalálat, a második nyerőosztály szerencsés játékosai kapnak több pénzt. A lottófőnyereményt legutóbb magyar játékos 2022-ben vitte el, akkor egy honfitársunk 75,9 millió eurót, vagyis mintegy 24 milliárd forintot söpört be.

Lottófőnyeremény: május 26-án 43 milliárd forintot vihet haza valaki, ha jól ikszel Fotó: Mehes Daniel

Egy kis játékra és persze fantáziálásra hívjuk most olvasóinkat. Három olyan lehetőséget mutatunk, melyre elkölthető ez a hatalmas összeg, ráadásul az első egy olyan befektetés, melynek a kamata is elég ahhoz, hogy valaki élete végéig luxusban éljen. És egy olyan használati tárgyat is felvillantunk, melyre még ennyi pénzből sem futná a nyertesnek. Nézzük!

1. Lottófőnyeremény: kockázat nélkül hoz havi 200 millát, ez a módja

Ekkora tőkét intézményi állampapírokba (például Diszkont Kincstárjegyekbe vagy hosszú távú Magyar Államkötvényekbe) érdemes például fektetni. Ezek piaci hozama jelenleg évi 5,5% és 6,3% között mozog, ami a 40 milliárdos tőkére vetítve évi 2,2–2,5 milliárd forint fix hozamot jelent, ami havonta legalább 200 millió forint. Vagyis 5 év alatt alsó hangon 11 milliárd forint. Ezzel kockázatosabb befektetésekbe is bocsátkozhat a nyertes, ugyanis az eredeti tőkéje megmarad. Szép?

2. Világrekord gyémánt 20 milliárd forintért

A hölgyek többsége imádja a szép és drága ékszereket, ám van egy határ, amikor már roppant kockázatos lenne viselni egy-egy míves darabot. Ilyen például a világ legértékesebb és legnagyobb, belsőleg hibátlan, élénk rózsaszín csiszolt gyémántja, a Pink Star. A drágakő 71,2 millió dolláros (átszámítva több mint 20 milliárd forintos) árával tartja a nyílt aukción valaha eladott legdrágább ékszer világrekordját. Ez az egyetlen olyan ékszer, amelynek a tiszta vételára rögtön el is vinné a gigászi nyeremény felét.

Pici, mégis méregdrága a Pink Star Fotó: Sotheby’s/SWNS.com/Northfoto

3. Fantasztikus párizsi ingatlan, 31,5 milliárd forintért

Ez a lottófőnyeremény már külföldön, mondjuk Párizsban is olyan fényűzést engedne meg, ami csak nagyon kevesek kiváltsága. Fortuna kegyeltje megvehetné azt a pazar, 7 szintes ingatlant – ebből 3 emelet a föld alatt található – ami a francia főváros legelőkelőbb diplomatanegyedében, a 16. kerületben található. Egy zárt, éjjel-nappal őrzött magánterületen van az ingatlan, alig egy mérföldre a Champs-Élysées-től. Az ára 80 millió euró, azaz nagyjából 31,5 milliárd forint. Az ingatlan 1237 négyzetméteres lakóterülettel rendelkezik, amely egy korhűen restaurált történelmi homlokzat mögé épült, teljesen új, modern belső szerkezettel. Hatalmas fogadótermek és egy egyedi tervezésű, kézműves luxuskonyha is található benne, sőt egy 16 méteres belső úszómedence is, amely igazi ritkaság Párizsban. Három teljes emelet kizárólag a kikapcsolódásra és szórakozásra van fenntartva. Ebbe beletartozik például egy professzionális privát éjszakai klub (bár és tánctér), hatalmas borospince, valamint saját fitnesz- és spa-részleg. Az ingatlant a Netflix The Parisian Agency (L’Agence) című luxusingatlanos sorozatából is ismert Kretz ingatlaniroda értékesíti. Az ingatlanról a videót ITT tudod megtekinteni!