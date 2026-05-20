Most jött: karambol történt a körúton, összetört autók akadályozzák a forgalmat
Megérkeztek a mentők a baleset helyszínére.
Két személyautó karambolozott Kecskeméten, az Erzsébet körút és a Mezei utca kereszteződésében szerda reggel. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a gépkocsikat, amelyek akadályozzák a forgalmat. A helyszínen vannak a mentők is – közölte a katasztrófavédelem szerda reggel háromnegyed kilenckor.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre