Most jött: karambol történt a körúton, összetört autók akadályozzák a forgalmat

Két személyautó karambolozott Kecskeméten, az Erzsébet körút és a Mezei utca kereszteződésében szerda reggel. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a gépkocsikat, amelyek akadályozzák a forgalmat. A helyszínen vannak a mentők is – közölte a katasztrófavédelem szerda reggel háromnegyed kilenckor.

