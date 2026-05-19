Kiégés? Pál Feri atya elmondta az igazságot: nem tudunk határokat húzni, de itt a megoldás

A Városliget egy napra a mentális egészség központjává vált, egész napos programsorozat várta a megbékélni vágyókat. Május 18-án a Mental Liget Fórum otthonaként szolgált a Magyar Zene Háza, ahol közel 40 előadó tartott előadást arról, hogy lépjünk fel hatásosan a legbelső démonjainkkal, érzéseinkkel szemben. Itt tartott előadást Pál Feri atya is, aki egyértelműen a nap legnagyobb neve volt.

Megtelt a Magyar Zene Háza Pál Feri atya előadására (Fotó: Gáll Regina / Metropol)

Pál Feri szerint saját magunk kizsákmányolói vagyunk

A kiégés és szorongás ma tabutémának számít, amiről sokan nem beszélnek és nem is tudnak lépni ellene. A Városligetben most sztárpszichológusok beszéltek saját történeteikről és általánosságban arról, hogy az önismeret és a határok meghúzása milyen fontos. A Mental Liget Fórum helyszín választása sem véletlen: a természetbe való elvonulás csökkenti a stresszt és a mentális egészségünkre pozitív hatással van.

A számtalan előadás és workshop között Pál Feri atyára voltak a legtöbben kíváncsiak, az egész termet megtöltötte a mentálhigiénés szakember szavaira fogékony tömeg. Előadásában a megszokott kendőzetlen, ugyanakkor a humort sem nélkülöző stílusában beszélt arról, miért nem tudunk határokat húzni és miért nem mondunk nemet.

Előadásának alapját a Carl Jung féle négy archetípusra építette, amely mindenkiben ott rejtőzik. A bennünk lévő király, harcos, szerelmes és mágus felel azért, hogy milyen határokat húzunk meg és azokat betartjuk vagy sem. Továbbgondolva az elméletet, megkülönböztetünk érett és éretlen archetípust is. Az éretlent az egója irányítja, míg az érett ezen próbál felülkerekedni. Ennek mentén bontogatta a témát, hogy miért mondunk sokszor igent, ezzel lerombolva saját határainkat.

Pál Feri atya így helyezte el az archetípusokat:

a király megmondja, hol a határ

a harcos felel azért, hogy azt ne lépjük át

a szerelmes az, aki érzelmi alapon rávesz, hogy mégis lépjük át

a mágus pedig elhiteti velünk, hogy nincsenek is határainkat

Az időnk véges, mi pedig saját magunk kizsákmányolói vagyunk és szeretjük végkimerülésig túlhajszolni magunkat, mert nem tudunk nemet mondani valamire. Az atya a mindennapi feladatainkat két csoportra osztotta: fontosra és lényegesre. Ezek között értelmileg nem érzékelünk nagy különbséget, pedig távolabb nem is állhatnának egymástól. Ami fontos, azok olyan általános feladatok, amiket lényegesnek gondolunk, pedig nem mindig azok. Ezekből nem tudunk mindent besűríteni egy napba, ezért kell minimumokat is meghatároznunk, hogy a határainkat be tudjuk tartani.