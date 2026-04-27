Pál Feri szerint ezért nem tudunk nemet mondani

Az esemény egyik leginkább várt előadója Pál Feri atya aki egy sokakat érintő, mégis gyakran szőnyeg alá söpört problémát jár körbe - írja a Bors. Miért érezzük magunkat képtelenek arra, hogy nemet mondjunk?

A Magyar Zene Háza olyan, mintha elbújnánk az erdő mélyén

Sztárpszichológusok, tabudöntő témák és önismereti felismerések – ezért megy most mindenki a Városligetbe! Pál Feri is előadást tart május 18-án a Magyar Zene Házában.

Május 18-án érkezik Mental Liget Fórum, ahol nem finomkodnak. Több mint 40 előadó, több mint 20 program és olyan témák, amikről általában inkább hallgatunk. A helyszín sem akármilyen: az ikonikus Magyar Zene Háza ad otthont az eseménynek, ahol már önmagában a környezet is képes kizökkenteni a pörgésből.

Egy napra szó szerint a lélek fővárosává válik a Városliget – és most már az is kiderült, miért nem tudunk betelni vele! Egy friss kutatás szerint ugyanis akik rendszeresen kijárnak a Ligetbe, érezhetően jobban vannak lelkileg. Igen, ennyire egyszerű! A zöld környezet, a séta, a közös programok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbak legyünk a hétköznapok darálójában. Az Inspira Research kutatási eredményeire építve a Városliget Zrt., a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Zene Háza idén is megrendezi a Mental Liget Fórumot, a munkahelyi mentális egészség szakmai fórumát, aminek egyik legnagyobb húzóneve Pál Feri lesz, aki kíméletlen őszinteséggel beszél arról, miért nem tudunk határokat húzni, miért mondunk túl sokszor igent, amikor nemet kellene. A kommunikációs fronton Batiz András hozza el a saját történeteit: hogyan jut el valaki a folyamatos megfelelési kényszertől akár a pánikig – és van-e visszaút?