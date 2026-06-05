Az onkológus elárulta: ez a népszerű reggeli ital jelentősen csökkenti a vastagbélrák kockázatát

Egy kutatás szerint napi egy pohár tej fogyasztása jelentősen csökkentheti a vastagbélrák kockázatát. Az Oxfordi Egyetem és a Cancer Research UK által végzett tanulmány megállapította, hogy ha napi egy pohár tejet iktatunk be az étrendünkbe, az 17%-kal csökkentheti a vastagbélrák kockázatát.

Érdemes beiktatni a tejet az étrendbe, napi egy pohár ebből az italból jelentősen csökkenti a vastagbélrák kialakulását a szakértő szerint Fotó: pexels

Az onkológus szerint a tej jelentősen csökkenti a vastagbélrák kockázatát

A Cancer Research UK szerint az összes vastagbélrákos eset 54%-a megelőzhető lenne egy egészségesebb életmóddal. A dohányzás, a mozgáshiány, az alkohol, a feldolgozott húsok fogyasztása és a rossz táplálkozás mind jelentős tényezők ezen daganatos kialakulásában. Justin Stebbing, az Anglia Ruskin Egyetem orvosbiológiai tudományok professzora elmondta:

Onkológusként tanácsot adok betegeimnek arról, hogy az étrend és az életmód hogyan befolyásolhatja az egészséget, beleértve a rák kialakulásának kockázatát is. De ez a kutatás – amely az eddigi legnagyobb, étrenddel és betegségekkel foglalkozó tanulmányok egyike – új megvilágításba helyezte, hogy milyen egyszerű és olcsó étrend-változtatások segíthetnek mindenkinek a rák kockázatának csökkentésében. Például a napi egy pohár tej elfogyasztása mellett az alkohol, valamint a vörös és feldolgozott hús fogyasztásának csökkentése is segíthet a rák elleni védelemben. A tanulmány megállapította, hogy napi 20 g további alkohol fogyasztása – ami egy nagy pohár bornak felel meg – 15%-kal növeli a vastagbélrák kockázatát. A napi 30 g-nál több vörös és feldolgozott hús fogyasztása 8%-os növekedéssel járt a vastagbélrák kockázatában.

A tanulmány megállapította, hogy azoknál az embereknél, akik naponta 244 g-mal több tejet ittak – ami nagyjából egy nagy pohárnak felel meg –, 17%-kal alacsonyabb volt a vastagbélrák kialakulásának kockázata. A csökkenés a teljes, a félzsíros és a sovány tejre is érvényes volt.

A kutatók szerint számos oka lehet annak, hogy a tej csökkenti a rák kockázatát. Magas a kalciumtartalma, amely összefüggésbe hozható a vastagbélrák kockázatának csökkenésével. A kalcium segíthet a rák elleni védelemben azáltal, hogy kötődik a bélben található potenciálisan káros anyagokhoz, és elősegíti a rendellenes sejtek elhalását - írja a Mirror.