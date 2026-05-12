10-ből 9 óvodást fogva tartanak a képernyők - így segíthetnek nekik a szülők

Egy friss felmérés szerint 10 óvodáskorú gyermek közül 9 a képernyők fogságában él és akár heti 8 órát is a kütyük előtt ülve tölt. Mit lehet ez ellen tenni? Az NMHH és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szerint a következőket.

Túl sokat kütyüznek a gyerekek, egy friss kutatás szerint már óvodás korban is

10-ből 9 óvodás rendszeresen használ digitális eszközöket

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatása rávilágít egy különös ellentmondásra: a szülők 71 százaléka károsnak tartja a képernyő előtt töltött időt, mégis, a gyerekek átlagban heti közel 8 órát töltenek a kütyük előtt, sőt 10-ből 9 hazai óvodás már rendszeresen használ valamilyen digitális eszközt. Ez messze meghaladja a szakértői ajánlásokat, derül ki az Óvodások és média című kiadványból.

Mennyi ehhez képest az elfogadható képernyőidő?

A szakemberek szerint 3 éves kor alatt teljesen kerülendő a képernyő - és nemcsak a televízió, hanem a számítógép, okostelefon is. Óvodáskorban, tehát 3–6 év között maximum napi 30 perc lenne az optimális a Bethesda Gyermekkórház szerint, vagy maximum 1 óra a WHO szerint. Ehhez képest hétvégente a gyerekek fele már napi 1-2 órán át a kijelzőket nézi.

Miért nehéz rávenni a gyereket, hogy kevesebbet kütyüzzön?

Az óvodások agya még nem képes szabályozni az impulzusokat, a gyorsan váltakozó képek pedig dopaminlöketet adnak. Éppen ezért a gyerekek 83 százaléka küzd azzal, hogy abbahagyja a játékot vagy mesét, pedig a túlzásba vitt képernyőhasználat következménye viselkedészavar, például ingerlékenység, agresszió, „hiszti” a kikapcsolás után. Hosszabb távon pedig kialakulhat figyelemzavar, koncentrációs nehézség és alvászavar is. A mozgáshiány emellett pedig a mozgásfejlődés és a beszédkészség elmaradásához vezethet. De akkor mit tehetnek a szülők?

Sok szülő szembesül ezzel a problémával

A szülők 40 százaléka érzi magát rosszul a gyermeke eszközhasználata miatt. Nekik és az összes többi szülőnek azt tanácsolják a szakemberek, hogy határozzanak meg előre kereteket, például: most két mese következik, utána kikapcsoljuk. Emellett

soha ne lefekvés előtt engedjük a gyereket képernyőt bámulni! A képernyő kék fénye ugyanis gátolja az elalvást segítő melatonin termelődését. Lefekvés előtt legalább 1-2 órával már ne legyen kütyüzés!

Ha a gyerek néz valamit, üljünk mellé, beszéljük meg a látottakat! Így a passzív fogyasztásból interaktív tanulás lesz.

Mutassunk példát! Ha mi is folyamatosan görgetjük a telefont a gyerek mellett, ő is ezt fogja természetesnek tartani.

Legyenek az otthonunkban és a napunkban eszközmentes zónák (pl. az étkezőasztal)!

Miért fontos, hogy időben szabályozzuk a képernyőidőt?

Az óvodáskor a legfontosabb időszak a szociális készségek és a kreativitás kialakulásához. Ebben a korban a gyermeknek szabad játékra, mozgásra és hús-vér kapcsolatokra van szüksége. A tablet nem tudja megtanítani a finommotorikát vagy az érzelmi empátiát – azt csak a közös legózás, a sárból várépítés és az esti mese tudja. Szülőként a mi feladatunk, hogy adagoljuk ezt az élményt, és megvédjük őket a digitális csapdától - olvasható a kiadványban.