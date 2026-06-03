RETRO RÁDIÓ

Szétköltözött a Viszkis és szerelme, Réka – a barátaikat is meglepte a hír

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Eladó a szerelmi fészek. A Viszkis és Réka hallgat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 08:53
Ambrus Attila szakítás A Viszkis

Már nem csak 20 év a különbség Ambrus Attila és nagy szerelme, Réka között: úgy tudni, 14 év után búcsút intenek egymásnak. A Viszkisként elhíresült hajdani bankrabló és gyermekei anyja szétköltözött.

Úgy tudni, véget ért A Viszkis és Réka kapcsolata
Úgy tudni, véget ért A Viszkis és Réka kapcsolata (Fotó: Szabolcs László)

14 év után véget ért A Viszkis és Réka kapcsolata

„Már egy ideje szétköltöztek, Réka visszaköltözött Bajára. A barátaikat is meglepte a hír, hiszen sokáig nagyon összetartó pár voltak. Bár náluk is voltak viták, mint bármelyik másik kapcsolatban, ettől még összetartó, boldog családnak ismertük őket. Már a házukat is árulják”

– tudta meg a Blikk az egykori pár egyik ismerősétől.

A lap kereste ugyan a feleket, akik 2015-ben egy ősmagyar szertartással pecsételték meg a két gyermeket hozó kapcsolatukat, de az érintettek nem akartak nyilatkozni. Ugyanakkor beszédes, hogy a Blikk megtalálta Ambrus Attiláék 120 négyzetméteres családi házának hirdetését az egyik magyar ingatlanportálon.

Azt ugyanakkor a bulvárlap sem tudja, miért döntött Réka és Ambrus Attila a szétválás mellett, ám azt írja: a döntés az ismerőseiket is meglepte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu