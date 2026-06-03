Szétköltözött a Viszkis és szerelme, Réka – a barátaikat is meglepte a hír

Már nem csak 20 év a különbség Ambrus Attila és nagy szerelme, Réka között: úgy tudni, 14 év után búcsút intenek egymásnak. A Viszkisként elhíresült hajdani bankrabló és gyermekei anyja szétköltözött.

Úgy tudni, véget ért A Viszkis és Réka kapcsolata (Fotó: Szabolcs László)

14 év után véget ért A Viszkis és Réka kapcsolata

„Már egy ideje szétköltöztek, Réka visszaköltözött Bajára. A barátaikat is meglepte a hír, hiszen sokáig nagyon összetartó pár voltak. Bár náluk is voltak viták, mint bármelyik másik kapcsolatban, ettől még összetartó, boldog családnak ismertük őket. Már a házukat is árulják”

– tudta meg a Blikk az egykori pár egyik ismerősétől.

A lap kereste ugyan a feleket, akik 2015-ben egy ősmagyar szertartással pecsételték meg a két gyermeket hozó kapcsolatukat, de az érintettek nem akartak nyilatkozni. Ugyanakkor beszédes, hogy a Blikk megtalálta Ambrus Attiláék 120 négyzetméteres családi házának hirdetését az egyik magyar ingatlanportálon.

Azt ugyanakkor a bulvárlap sem tudja, miért döntött Réka és Ambrus Attila a szétválás mellett, ám azt írja: a döntés az ismerőseiket is meglepte.