Váratlan bejelentést tett Ambrus Attila: költöznie kell!

Ambrus Attila hosszú évek óta üzemelteti szentendrei üzletét, ám most úgy érezte, eljött az idő a váltásra. A Viszkis az elkövetkező hónapban új lappal indít, igaz, a tevékenysége marad a régi. Ambrus Attila kerámiaboltja új helyre költözik, erről ő maga számolt be az Instagram-oldalán a követői és rajongói számára. Ambrus Attila felesége oldalán vezeti üzletét Szentendrén.

Ambrus Attila a költözés mellett döntött Fotó: MW_MG

Ambrus Attila új helyre költözik

„Ezen a héten még Szentendrén várunk titeket az üzletben” – kezdte posztjában Ambrus Attila, aki azt is elárulta, hogy a látogatók mikor találkozhatnak vele. A Viszkis Instagram-felületén egyúttal elmondta azt is, hogy hol találják majd meg a továbbiakban a kerámiára vágyók, valamint rajongói. Ambrus üzlete átköltözik Esztergomba, ahol már javában zajlanak a munkálatok, hiszen a jövő héten már nyílik is.

Ambrus Attila bejelentette az új helyszínt is Fotó: Fülöp Ildi

A háttérben megy a munka ezerrel. Készülnek a kerámiák, a hétvégi programok és rendezzük be az új boltot is! Április 1-jétől üzletünk új helyre költözik. Új címünk: Esztergom, Szent István tér 12. Hogyan találtok meg? A Prímás Pince bejáratán keresztül gyertek be. Az üzletünk közvetlenül a lift mellett található. Szép napot! Attila

– írta Ambrus Attila Instagram-oldala legutóbbi bejegyzésében, amelyen a linkre kattintva ön is megtekinthet.