Újabb lesújtó tragédia, elhunyt a James Bond sztárja

Fiai erősítették meg a hírt, hogy 103 éves korában elhunyt a James Bond sztárja, Joe Caroff. A grafikus a legendás 007-es fegyverlogó megalkotásáról vált ismertté, de a West Side Story, valamint a Beatles nagysikerű filmjének, az Egy nehéz nap éjszakájának plakátjain is dolgozott. Joe fiai, Michael és Peter, a The New York Timesnak elmondták, hogy a sztár vasárnap, egy nappal a 104. születésnapja előtt hunyt el manhattani otthonában, hospice ellátásban.

Elhunyt a James Bond sztárja / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Habár a stílusa könnyen felismerhető volt, Joe Caroff neve mégis sokáig ismeretlen maradt. Még 1962-ben kapta azt a megbízást, hogy készítsen egy fejlécet a Dr. No, avagy az első Bond-film reklámkiadásához, ezzel pedig egy ikonikus logót sikerült megalkotnia. Joe Caroff emellett dolgozott az Utolsó tangó Párizsban című filmen, a Manhattanen, a Kabarén és még sok más ikonikus projekten is - írja a Mirror.