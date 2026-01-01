„A családom lett a mindenem…” - az anyaságról vallott Szabó Ádám felesége

Az anyaságról és az utóbbi év nehézségeiről mesél Szabó Jennifer. A gyönyörű énekesnő és férje, Szabó Ádám nemrég köszöntötték első gyermeküket, Ádint. A családi élet azonban nemvárt nehézségeket jelentett a házaspár számára.

Szabó Jennifer és férje csodás karácsonyt örökítettek meg Fotó: Camera Kft. / hot magazin!

Megnyílt a nehézségeiről Szabó Jennifer

Az énekesnő elárulta, hogy kisfia érkezése előtt aggódott, hogy milyen édesanya lesz. Egy gyermek érkezése hatalmas változást hoz a szülők életébe, ezért érthető, hogy az izgatottság mellé aggodalom is társul.

Az aggodalom azonban hamar boldogsággá vált, Jennifer szerint pont kisfia kellett az életébe, hogy tökéletes legyen. Az anyaság miatt azonban úgy érzi, hogy a nőisége háttérbe szorult, ezért bámulatos képekkel próbálja visszanyerni a személyisége ezen részét az Instagram-oldalán.

Az új évben az énekesnő arra törekszik, hogy megtalálja a tökéletes egyensúlyt az anyaság, a nőiesség és a feleség szerepe között. Fotóin ezt a harmóniát is láthatjuk: a csábító pózok mellett ott van a családi karácsony varázsa, a díszes sütemények, a kisbaba mosolya, és a meleg, szeretetteljes pillanatok, amiket egy anya és családja együtt él át.

Amikor várandós voltam attól féltem, hogy érezni fogom-e azt a bizonyos anyai gondviselés jelenlétét magamon ,vajon jól működök majd, mint »valaki anyukája«, való ez nekem? Majd amikor megszületett a kisfiam azonnal tudtam, hogy pontosan ez kellett az életembe, hogy igazán boldog legyek. Viszont elfelejtettem nőnek lenni, feleségnek lenni és nem a férjem számára, mert szerinte tökéletesen hoztam minden szerepkört, hanem magam felé! Átváltottam csakis a kisfiam anyukájának lenni, egy védelmezővé, egy géppé. Most megálltam kicsit és elgondolkoztam azon, hogy min is változtatnék a jövőben.. megtalálni a balanszt, ahol a kisfiam, a férjem és én is jól érzem magam. Hálával tartozom a csodálatos életemért, amire vigyáznom kell, mert csak egy van belőle. Íme pár kép a karácsonyi napjainkról, van benne fényűzés, ami kielégíti az egómnak felállított megfelelési kényszerem, egy kis eszem-iszom a családdal, egy kis mindennapi sírás egyedül a kádban (ahol a fiam nem látja mennyire megvisel, hogy elképesztő fájdalmai vannak a fogzás miatt esténként) és a karácsonyfa, amit idén olyan lelkesedéssel állítottam fel, hogy Ádinnal minden nap sok időt töltsünk ott a díszek nézegetésével. A családom lett a mindenem… Jó érzés hinni, szeretni, szeretve lenni, önfeledten nevetni, félteni és mellettük megnyugvásra lelni

- olvasható Szabó Ádám feleségének bejegyzésében.