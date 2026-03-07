Róza Mama vinetája: ilyen az igazi erdélyi padlizsánkrém

Első alkalommal rendezik meg idehaza az Erdélyben már nagy hagyományokkal rendelkező Taste of Transylvania fesztivált március 27–29. között a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, Szentendrén. A fesztiválon tapasztalt főzőasszonyok és a legjobb hazai, erdélyi és romániai séfek mutatják be a tudásukat, köztük Ilonka Rozália Róza mama, aki előzetesen a Fény utcai piacon, a Vineta Bárban adott ízelítőt örömkonyhájából. Elárulta az erdélyi padlizsánkrém receptjét is.

Ilonka Rozália Róza Mama: A padlizsánt mindig fatüzeléssel, rács felett, parázson vagy sparhelten sütjük, egyben és héjastól (Fotó: Fodor Erika)

Róza mama máréfalvi háziasszony, a Taste of Transylvania fesztiválok állandó szakácsa. Örömkonyhája messze földön híres Erdélyen innen és túl is, amelybe március végén most Szentendrén mindenki személyesen belekóstolhat. Addig is, megkérdeztük Róza mamát, hogyan készül feléjük a vineta, a Magyarországon is igen népszerű, számos változatban ismert padlizsánkrém.

A padlizsánkrém mellől nem hiányozhat a mititei (mics) és a szilvalekváros leveles hájas sem - no és a jó bor vagy a házi szörp (Fotó: Fodor Erika)

Vineta, azaz padlizsánkrém, ahogy Róza mama csinálja

Róza mamától megtudtuk, hogy mindig fatüzeléssel, rács felett, parázson vagy sparhelten sütjük a padlizsánt héjastól, egyben.

Ha kész, levesszük, kinyitjuk, fakanállal kikaparom a belét, beleteszem egy tálba, majd megvágom a padlizsán húsát. Ez után házi majonézt készítek mellé: 1 tojás, olaj, pici só, mustár. Akkor aztat kikavarom a padlizsánnal, egy picike hagymát teszünk bele, kevés sót és borsot. Ennyi a készítése

- árulta el a máréfalvi háziasszony.

Kérdésünkre, hogy miért fontos a fakanál, Róza mama elmondta: azért hogy ne színeződjön el a padlizsán. Megerősítette továbbá, hogy létezik egy olyan vineta verzió is, amikor csak egy kevés olívaolajat, sót és hagymát kevernek bele a sült padlizsánhúsba – de azt is szigorúan fakanállal! Hozzátette, a magyarországi gyakorlattal ellentétben ők nem használnak fokhagymát.