Rekamié, sublót, sifonér – idegen szavak a háztartásban. Ismered őket?
Te hogyan nevezed a nappaliban található ülőalkalmatosságot? Az idegen szavak a háztartásban is megjelennek. Olyan dolgokat vettünk át a magyar nyelvbe, amiről nem is hinnénk, hogy idegen nyelvből származnak. Te mennyire ismered ezeket?
Nem csupán a tudományos nyelvben, de a háztartásban is találunk idegen szavakat. Te melyiküket ismered?
Sublót, sifonér, sparhelt – honnan származnak ezek az idegen szavak?
Vannak bizonyos kölcsönvett szavak, amelyeket más nyelvekből vettünk át. Ezeket a mindennapokban is használjuk, de a háztartásban is rengeteg olyan tárgyat találhatunk, amelyet szinte ösztönösen az idegen nevén hívunk. Elég csak a konyhában szétnéznünk. A konyhai eszköztárban és a módszerekben rengeteg francia, német és olasz szó bújik meg. Biztosan tudjuk, mi az a spatula, vagy hogy pontosan mit jelent a panírozás? Ezek sem magyar eredetű szavak.
Ha a nappaliba megyünk, az enteriőr, a dupla rekamié és a komód tárul szemünk elé. Olykor pedig a kandallóban tudunk fűteni. A modern eszközökről már nem is beszélve. A hálószobába érve, ha kifejezetten igényesek vagyunk, a baldachin mellett egy gardrób terül el. A fürdőszoba is bővelkedik az idegen szavakban, talán fel sem kell sorolnunk őket!
A kvízből kiderül, mennyire ismered ezeket az idegen szavakat és azok eredetét!
1. Miféle háztartási eszköz a sublót?
2. Melyik NEM idegen eredetű szó?
3. Milyen eredetű szó a spatula?
4. Mi látható a képen?
5. Melyik szó NEM létezik az alábbiak közül?
6. Mit csinálunk a főzésben, amikor blansírozunk?
7. Milyen eredetű a blansíroz kifejezés?
8. Melyik háztartási eszköz NEM a fürdőszobában található?
9. Melyik egy valóban létező szó?
10. Mi látható a képen?
