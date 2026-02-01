Rekamié, sublót, sifonér – idegen szavak a háztartásban. Ismered őket?

Nem csupán a tudományos nyelvben, de a háztartásban is találunk idegen szavakat. Te melyiküket ismered?

Idegen szavak a háztartásban: vajon erre használható a dupla rekamié? (Fotó: Wikipédia)

Sublót, sifonér, sparhelt – honnan származnak ezek az idegen szavak?

Vannak bizonyos kölcsönvett szavak, amelyeket más nyelvekből vettünk át. Ezeket a mindennapokban is használjuk, de a háztartásban is rengeteg olyan tárgyat találhatunk, amelyet szinte ösztönösen az idegen nevén hívunk. Elég csak a konyhában szétnéznünk. A konyhai eszköztárban és a módszerekben rengeteg francia, német és olasz szó bújik meg. Biztosan tudjuk, mi az a spatula, vagy hogy pontosan mit jelent a panírozás? Ezek sem magyar eredetű szavak.

Ha a nappaliba megyünk, az enteriőr, a dupla rekamié és a komód tárul szemünk elé. Olykor pedig a kandallóban tudunk fűteni. A modern eszközökről már nem is beszélve. A hálószobába érve, ha kifejezetten igényesek vagyunk, a baldachin mellett egy gardrób terül el. A fürdőszoba is bővelkedik az idegen szavakban, talán fel sem kell sorolnunk őket!

A kvízből kiderül, mennyire ismered ezeket az idegen szavakat és azok eredetét!