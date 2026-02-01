RETRO RÁDIÓ

Rekamié, sublót, sifonér – idegen szavak a háztartásban. Ismered őket?

Te hogyan nevezed a nappaliban található ülőalkalmatosságot? Az idegen szavak a háztartásban is megjelennek. Olyan dolgokat vettünk át a magyar nyelvbe, amiről nem is hinnénk, hogy idegen nyelvből származnak. Te mennyire ismered ezeket?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 11:30
Módosítva: 2026.02.01. 14:26
kvíz magyar nyelv szavak idegen

Nem csupán a tudományos nyelvben, de a háztartásban is találunk idegen szavakat. Te melyiküket ismered?

Idegen szavak a háztartásban
Idegen szavak a háztartásban: vajon erre használható a dupla rekamié? (Fotó: Wikipédia)

Sublót, sifonér, sparhelt – honnan származnak ezek az idegen szavak?

Vannak bizonyos kölcsönvett szavak, amelyeket más nyelvekből vettünk át. Ezeket a mindennapokban is használjuk, de a háztartásban is rengeteg olyan tárgyat találhatunk, amelyet szinte ösztönösen az idegen nevén hívunk. Elég csak a konyhában szétnéznünk. A konyhai eszköztárban és a módszerekben rengeteg francia, német és olasz szó bújik meg. Biztosan tudjuk, mi az a spatula, vagy hogy pontosan mit jelent a panírozás? Ezek sem magyar eredetű szavak. 

Ha a nappaliba megyünk, az enteriőr, a dupla rekamié és a komód tárul szemünk elé. Olykor pedig a kandallóban tudunk fűteni. A modern eszközökről már nem is beszélve. A hálószobába érve, ha kifejezetten igényesek vagyunk, a baldachin mellett egy gardrób terül el. A fürdőszoba is bővelkedik az idegen szavakban, talán fel sem kell sorolnunk őket!

A kvízből kiderül, mennyire ismered ezeket az idegen szavakat és azok eredetét!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Miféle háztartási eszköz a sublót?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik NEM idegen eredetű szó?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Milyen eredetű szó a spatula?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mi látható a képen?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik szó NEM létezik az alábbiak közül?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mit csinálunk a főzésben, amikor blansírozunk?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Milyen eredetű a blansíroz kifejezés?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik háztartási eszköz NEM a fürdőszobában található?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik egy valóban létező szó?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mi látható a képen?

 

 

