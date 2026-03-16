„Megengedhetetlen hangok és hangsúlyok ezek” – Marsi Anikó a Zelenszkij-féle fenyegetésről

Marsi Anikó ismét markáns és észszerű véleményt fogalmazott meg a Bors közéletet érintő kérdéseire. A TV2 Tények műsorvezetője a nemzetközi politikai feszültségek mellett a hazai gazdasági és politikai eseményekről is beszélt, hangsúlyozva a családok védelmének fontosságát és az állam felelősségét a válságok idején. A lap kérdéseire válaszolva elmondta véleményét Volodimir Zelenszkij Orbán Viktornak szánt halálos fenyegetéséről, Magyar Péter reakciójáról, valamint a kormány válságkezeléséről és az üzemanyagárak kérdéséről.

Orbán Viktor halálos fenyegetést kapott: Marsi Anikó szerint tiszteletet parancsol a miniszterelnök reakciója

Az elmúlt napok legvitatottabb eseménye az a halálos fenyegetés volt, amely Volodimir Zelenszkij részéről érte a magyar miniszterelnököt. Marsi Anikó szerint egy ilyen szintű verbális támadás teljességgel elfogadhatatlan:

Megrázó. Elképesztő, felfoghatatlan, sőt szürreális! Teljességgel elfogadhatatlan. Újra és újra szeretem elmondani, hogy sem politikus, sem influenszer, de ugye történész és még egy csomó minden más sem vagyok. Nem vagyok színész sem, aki bármit el tudna játszani. Nőként, anyaként, egyszerű földi halandóként az a szent meggyőződésem, nem létezhet normális ember a Földön, akiből az ilyen és ehhez hasonló súlyos verbális agresszió nem erős viszolygást vált ki. Megengedhetetlen hangok és hangsúlyok ezek. Az életellenes fenyegetés semmilyen formában, semmilyen helyzetben, semmilyen kontextusban, semmilyen szinten nem elfogadható. Tiszteletet parancsolónak tartom viszont azt, ahogyan a magyar miniszterelnök reagál ezekre a létezhetetlen mondatokra

– nyilatkozta a Borsnak Marsi Anikó.

Ezt gondolja a kormány válságkezeléséről

A külpolitikai feszültségek elkerülhetetlenül begyűrűznek a magyar mindennapokba is. A vasárnapi Békemeneten és az azt követő állami ünnepségen is részt vevő Marsi Anikó a háborús inflációra és a globális bizonytalanságra vonatkozó kérdésre úgy válaszolt, hogy a kormánynak kettős pajzsot kell tartania a lakosság fölé: egyet a diplomáciai színtéren, egyet pedig a boltok polcain és a benzinkutakon. A népszerű televíziós személyiség úgy látja, a családok védelme most mindennél előbbre való:

Az elmúlt évek tele voltak gazdasági, geopolitikai, egészség- és járványügyi válságokkal. A legfontosabb feladat most is ugyanaz: megvédeni a magyar családokat. Többek közt a hirtelen és drasztikus áremelkedésektől. Az üzemanyagárak kérdése nem csupán gazdasági ügy, hanem a mindennapi életet érintő probléma.

– vélte Marsi Anikó. Majd hozzátette: „Az árak féken tartása valódi segítség. Hogy hosszú távon milyen formában tarthatók fenn ezek az intézkedések, ahhoz én mit sem értek, és nem is bátorítanék más laikusokat sem effajta okoskodásra. Vitatkozzanak ezen a hozzáértők. De az alapelv szerintem egyértelmű: válság idején az államnak kötelessége megvédenie a saját polgárait” – zárta a gondolatait a kétgyermekes édesanya.