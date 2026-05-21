Jelentős változás jön a pesti rakpart közlekedésében

Új, rugalmas forgalmi rend lép életbe május 26-án. Keddtől a pesti alsó rakpartot minden hétköznap estétől másnap reggelig csak gyalogosok és kerékpárosok használhatják majd – közölte a Főpolgármesteri Hivatal Városkommunikációs Irodája csütörtökön az MTI-vel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 16:35
Módosítva: 2026.05.21. 16:45
rakpart lezárás Budapest

A közlemény szerint a forgalmi adatok elemzése alapján döntött úgy a főváros, hogy első lépésben minden hétköznap 18.30 és másnap 5 óra között megnyitják a rakpartot a gyalogos- és kerékpáros-forgalom előtt. A hétvégéken – így a mostani a pünkösdi hosszú hétvégén is – továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart.

Fotó: Metropol

Mint írták, a pesti alsó rakpart – 2023 és 2025 között, több mint 30 reprezentatív helyszínen gyűjtött – forgalmi adatainak elemzése azt mutatja, hogy a kora esti órákban a gépjárműforgalom csökkenésével párhuzamosan jelentősen megnő a gyalogosforgalom a rakparton, és a márciustól októberig tartó időszakokban erős igény mutatkozik a rakpart közösségi használata iránt.

A jövő héttől érvényes rugalmas forgalmi rend – amelyet közúti kapuval biztosítanak – a reggeli és az esti csúcsidőhöz igazodva figyelembe veszi az autósok szempontjait is. A Budapest Közút által üzemeltetett kapuk zárása és nyitása a forgalom kivezetésével együtt várhatóan mintegy 60 percet vesz igénybe.

A hétvégi rakpartnyitás rendje változatlan marad: pénteken 18.30-tól hétfő reggel 5 óráig átadják a rakpartot gyalogos és szabadidős használatra.

A városkommunikációs iroda ugyanakkor jelezte, hogy a hétköznap esti rakpartnyitás időpontját az első hetek tapasztalatai alapján újraértékelik és szükség esetén módosíthatják.

A tervezett forgalmi rend szeptember 19-ig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás lép érvénybe.

Az iroda felhívja a gyalogosok figyelmét, hogy a lezárási időszak kezdetén fokozott figyelemmel, a közlekedési szabályok betartásával használják a területet, és körültekintően keljenek át az útpályán. Az autósokat ezzel párhuzamosan arra kérik, hogy a lezárási időszak kezdete előtt időben hagyják el a területet, és útvonalukat ennek megfelelően tervezzék meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
