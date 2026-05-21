Quentin Tarantino halálosan megfenyegette Brad Pittet a Volt egyszer egy Hollywood forgatásán

A film egyik mellékszereplője tálalt ki. Quentin Tarantino harapós kedvébe került, amikor Brad Pitt olyat csinált, amit nem szabadott volna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 15:30
Bruce Dern Quentin Tarantino 2019-es Volt egyszer egy Hollywood című filmjének forgatása során a vak, idős ranchtulajdonost, George Spahnt alakítja. Most a cannes-i filmfesztiválon elmesélte, hogy mi robbantott ki hatalmas konfliktust Tarantino és Pitt között.

Quentin Tarantino halálosan megfenyegette Brad Pittet Fotó: Getty Images via AFP

A Volt egyszer egy Hollywood című film a küszködő színész, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) körül forog, aki sikereket ért el a westernekben, de nehezen tud beilleszkedni az új Hollywoodba, és ennek következtében idejének nagy részét kaszkadőrével, Cliff Boothszal (Brad Pitt) tölti. Bruce Dern jelenetében Cliff megáll a ranchon, ahol régen Rickkel forgattak, hogy érdeklődjön George felől, aki alig ismeri fel – írja a People.

„Amikor Brad Pitt felébreszt a Volt egyszer egy Hollywood című filmben, az ágyban fekszem, felkelek, kicsit kába vagyok, és csak azt mondom: »Nem igazán tudom, mi folyik itt«” – írta le Dern az improvizált pillanatot. 

„Brad Pittre néztem, aki leállította a kamerákat... Quentin arcát látni kellett volna. Halál komolyan azt kérdezte Pitt-től: »Brad, mit csináltál az előbb?«” – számolt be a kulisszák mögötti jelenetről.

 „Azt mondta (Brad Pitt): »Nos, én állítottam le a kamerákat«. Erre Tarantino: »Soha többé nem állítod le a kamerákat, különben meghalsz! Ez az én dolgom. Te csak színészkedj!«” – tálalt ki Bruce Dern az esetről, amely közben megállt a levegő a forgatás alatt. Azonban a fenyegetést Brad Pitt nem hagyta annyiban.

 „Aztán folytattuk, és felvettük a jelenetet, és Brad csak annyit mondott neki: »Nos, ez nem volt benne a forgatókönyvben, amit mondott.«” Dern visszaemlékezése szerint ezután jött az az improvizált sor, amely végül benne maradt a filmben:

 „Nem tudom, ki maga, de igazán meghatott, hogy eljött és meglátogatott engem. Most vissza kell mennem aludni.”

Az ötlet onnan jött, amikor DiCaprio és Pitt azt mondták neki: „Bármi is történjék, benne leszel a filmben.”  „Ők megtették, és ez meghatott engem. Szóval innen eredt ez a dolog” – magyarázta.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
