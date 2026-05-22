Megdöbbentő részleteket árultak el a tiszaújvárosi robbanással kapcsolatos sajtótájékoztatón

Péntek reggel 9 óra előtt hatalmas robbanás rázta meg Tiszaújváros üzemi területét, miután berobbant egy pirogáz-benzinvezeték. A robbanásnak halálos áldozata is van, információink szerint egy 40 éves, többgyermekes édesapa vesztette életét - írja a Bors.

A tiszaújvárosi robbanás helyszínére három mentőhelikopter érkezett Fotó: Vajda János / MTI

A nap folyamán a helyszínre érkezett Kapitány István energetikáért felelős miniszter, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere és Császár Péter, a MOL Petrolkémia vezérigazgatója is. Az üzem előtt közös sajtótájékoztatót tartottak.

Karbantartási munkálatok közben történt a tiszaújvárosi robbanás

Reggel 8 óra 41 perckor érkezett a riasztás a telephely tűzoltóságához, miszerint robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az Olefin-1 üzem épp nem működött, ugyanis épp karbantartási munkálatok folytak, amikor egy szén-hidrogént szállító vezeték berobbant. Az üzemet 1972-1973 között adták át, most pedig egy élettartam-hosszabbítás volt folyamatban. Az utolsó karbantartást 2022-ben végezték el, és kettő, illetve három évente történt a szivárgásvédelem átnézése.

A vezérigazgató elmondta, hogy ez egy üzemi baleset, semmilyen külső beavatkozást nem észleltek. Azt is hozzátették, hogy

a tüzet a létesítményi tűzoltóság elkezdte oltani, majd megérkeztek a megyei tűzoltóság kocsijai és a mozgó laboratórium. Azonnal elkezdték vizsgálni, hogy került-e káros anyag a levegőbe, illetve veszélyben van-e a lakosság. Jelezték, hogy határérték-túllépés nem történt. Történt azonban ennél egy sokkal szörnyűbb dolog. Egy kollégánk meghalt, kilenc kollégánkat pedig kórházba kellet szállítanunk, illetve ápolni kellett a helyszínen. Ez egy rettenetes dolog, és nem is lehet rajta túllépni. Nem is akarunk túllépni

— húzta alá a MOL-elnök, majd A MOL-csoport nevében részvétet kívánt az elhunyt családjának és hangsúlyozta, hogy egyéni támogatásban fogják részesíteni a családot.

A baleset után az üzemegységet azonnal leállították. Az eset kivizsgálása zajlik, illetve külön vizsgálatot fognak folytatni, hogy történt-e emberi mulasztás, illetve a jövőben miként lehet megakadályozni a hasonló baleseteket.