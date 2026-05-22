Megdöbbentő részleteket árultak el a tiszaújvárosi robbanással kapcsolatos sajtótájékoztatón
A robbanás után órákkal még mindig nem lehet megközelíteni a MOL üzem területét, időközben a helyszínre érkezett azonban Kapitány István miniszter, a MOL vezérigazgatója, valamint Tiszaújváros polgármestere. Miután messziről megtekintették a baleset helyszínét, közös sajtótájékoztatót tartottak és részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának.
Péntek reggel 9 óra előtt hatalmas robbanás rázta meg Tiszaújváros üzemi területét, miután berobbant egy pirogáz-benzinvezeték. A robbanásnak halálos áldozata is van, információink szerint egy 40 éves, többgyermekes édesapa vesztette életét - írja a Bors.
A nap folyamán a helyszínre érkezett Kapitány István energetikáért felelős miniszter, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere és Császár Péter, a MOL Petrolkémia vezérigazgatója is. Az üzem előtt közös sajtótájékoztatót tartottak.
Karbantartási munkálatok közben történt a tiszaújvárosi robbanás
Reggel 8 óra 41 perckor érkezett a riasztás a telephely tűzoltóságához, miszerint robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az Olefin-1 üzem épp nem működött, ugyanis épp karbantartási munkálatok folytak, amikor egy szén-hidrogént szállító vezeték berobbant. Az üzemet 1972-1973 között adták át, most pedig egy élettartam-hosszabbítás volt folyamatban. Az utolsó karbantartást 2022-ben végezték el, és kettő, illetve három évente történt a szivárgásvédelem átnézése.
A vezérigazgató elmondta, hogy ez egy üzemi baleset, semmilyen külső beavatkozást nem észleltek. Azt is hozzátették, hogy
a tüzet a létesítményi tűzoltóság elkezdte oltani, majd megérkeztek a megyei tűzoltóság kocsijai és a mozgó laboratórium. Azonnal elkezdték vizsgálni, hogy került-e káros anyag a levegőbe, illetve veszélyben van-e a lakosság. Jelezték, hogy határérték-túllépés nem történt. Történt azonban ennél egy sokkal szörnyűbb dolog. Egy kollégánk meghalt, kilenc kollégánkat pedig kórházba kellet szállítanunk, illetve ápolni kellett a helyszínen. Ez egy rettenetes dolog, és nem is lehet rajta túllépni. Nem is akarunk túllépni
— húzta alá a MOL-elnök, majd A MOL-csoport nevében részvétet kívánt az elhunyt családjának és hangsúlyozta, hogy egyéni támogatásban fogják részesíteni a családot.
A baleset után az üzemegységet azonnal leállították. Az eset kivizsgálása zajlik, illetve külön vizsgálatot fognak folytatni, hogy történt-e emberi mulasztás, illetve a jövőben miként lehet megakadályozni a hasonló baleseteket.
Hernádi Zsolt után Kapitány István is részvétét fejezte ki, az elhunyt férfi özvegyének és két gyermekének. Elhangzott, hogy a mentők és tűzoltók, illetve a katasztrófavédelem 3 percen belül megérkeztek és azonnal megkezdték a mentést. A miniszter hangsúlyozta: a vizsgálatban a minisztérium képviselői is részt fognak venni, azért, hogy ezentúl még biztonságosabban tudják működtetni az ipari egységeket. Mint mondta, az üzemanyag-ellátásra, illetve a műanyag-gyártásra nincs hatása a balesetnek.
Ez egy borzasztó tragédia. Gondoljunk arra az emberre, aki életét áldozta azért, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban legyen
— fűzte hozzá a miniszter.
Hangsúlyozta, hogy ez a baleset mindenki közös felelőssége, az üzemeltetőé és a kormányé egyaránt.
Kilenc sérült, köztük két súlyos
Kapitány István elárulta, hogy összesen kilenc sérültet szállítottak kórházba. Egyikőjük a kórházba szállításkor még életveszélyes állapotban volt, de azóta stabilizálták az állapotát. A sérülteket a debreceni, illetve a miskolci kórházban látják el, azt a férfit is, aki az arcán sérült meg a balesetben. Azt is elárulták, hogy a sérültek mind közvetlen közelében voltak a detonációnak, ami hatalmas erejű volt.
