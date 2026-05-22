Így áll most a hazai lakáspiac - kijöttek a friss számok
A jegybank most közölt körképéből többek között kiderül, hogy 30 százalékkal nőhet az átadott új lakások száma idén. Az Otthon Start hatására nőtt az első lakásvásárlók aránya. Mutatjuk, mit állapítottak még meg a lakáspiacról!
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb elemzése szerint a hazai lakáspiacot rendkívül dinamikus, történelmi léptékű változások jellemezték tavaly. 2026-ra viszont már mérsékelt drágulást és az új lakások kínálatának látványos, 30 százalékos bővülését jósolják. Mutatjuk a részleteket!
25 éves rekord dőlt meg tavaly a lakáspiacon
2025-ben a lakásárak éves növekedési üteme országosan elérte a 23,5 százalékot. Az inflációt leszámítva ez 19,0 százalékos drágulást jelent, ami az elmúlt negyedszázad legmagasabb reál lakásár-növekedése Magyarországon. Ez azt jelenti a jegybank szerint, hogy túllőtt a piac a realitásokon és országos átlagban 22,5 százalékkal haladták meg az ingatlanárak a gazdaságilag indokolt szintet.
Idén már lassult a drágulás
Az adatok alapján 2026 első negyedévében a lakásárak emelkedési üteme már minden településtípuson lassult, és 17,7 százalékra mérséklődött. Budapesten a jegybanki előrejelzések szerint 2026 második negyedévére 10,9 százalékra lassulhat az éves árdinamika.
Ennyi lakást adtak-vettek tavaly az emberek
2025-ben összesen mintegy 152.000 lakásszerződés köttetett magánszemélyek között, ami 3 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest. A nagy roham az Otthon Start Program szeptemberi indulása után indult, de hamar lecsengett és 2026 első negyedévében már 18 százalékkal visszaesett az adásvételek száma az előző év azonos időszakához képest.
Nagyon megugrott az első lakásvásárlók aránya
A fővárosban egy év alatt 25 százalékról 40 százalékra emelkedett az első lakásvásárlók aránya, míg vidéken ez az arány elérte a 38 százalékot 2026 elejére. Ezzel párhuzamosan kiszorultak a befektetők a piacról (több befektető adott el ingatlant, mint amennyi vásárolt.)
Sokkal többen vesznek támogatott hitelre lakást, mint korábban
Az MNB szerint a lakáshitel-szerződések mennyisége 2025 negyedik negyedévében 130 százalékkal, 2026 első negyedévében pedig 104 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest. A megkötött lakáshiteleken belül a támogatott hitelek aránya a korábbi 23 százalékról 81 százalékra emelkedett 2026 első negyedévére. Az Otthon Startnak köszönhetően, a hitel segítségével vásárolt lakások aránya a korábbi 36 százalékról 60 százalék fölé emelkedett: 2026 márciusáig a bankok 33,2 ezer hitelszerződést kötöttek meg az Otthon Start keretében, összesen 1161 milliárd forint értékben. A családok átlagosan 35 millió forint hitelt vettek fel. Az OSP-hitelek 90 százaléka használt lakások vásárlását finanszírozta.
Idén több új lakást fognak eladni
2025-ben mindössze 12 ezer új lakás kapott használatbavételi engedélyt, ami 2016 óta a legalacsonyabb szám volt. Az MNB előrejelzése szerint viszont 2026-ban országosan 15,7 ezer új lakás átadása várható, ami mintegy 30 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest. Csak Budapesten 2026 első negyedévében 22 ezer lakás építése és értékesítése volt folyamatban, ami 46 százalékos növekedés és 10 éves csúcs. A szabadon megvásárolható, még gazdára váró új lakások száma 63 százalékkal, 9490 darabra nőtt, ami történelmi rekord.
Összességében mi várható idén a lakáspiacon?
Amennyiben a jelenlegi feltételek nem változnak:
- 60% fölé emelkedik majd a hitel segítségével vásárolt lakások aránya a piacon (a korábbi 36%-ról).
- A lakáshitelezés szinte teljesen államilag támogatottá válik majd.
- A családok rendkívül nagy összegű kötelezettségeket fognak magukra vállalni.
- A piac legfőbb mozgatórugói a saját otthont kereső elsőlakás-vásárlók lesznek. Arányuk a fővárosban eléri a 40, vidéken a 38 százalékot.
- Többen adják majd el a korábbi ingatlanbefektetésüket, mint ahányan újat vesznek.
- A fővárosban hatalmas újlakás-kínálat zúdul a piacra (már most közel 9500 eladó új lakás áll rendelkezésre).
- Az Otthon Startot igénybe vevők viszont továbbra is kénytelenek lesznek a használt lakások felé fordulni.
- Budapesten sokkal látványosabban fékeződik majd a drágulás, mint a vidéki városokban vagy a községekben.
