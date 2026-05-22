Így áll most a hazai lakáspiac - kijöttek a friss számok

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb elemzése szerint a hazai lakáspiacot rendkívül dinamikus, történelmi léptékű változások jellemezték tavaly. 2026-ra viszont már mérsékelt drágulást és az új lakások kínálatának látványos, 30 százalékos bővülését jósolják. Mutatjuk a részleteket!

Ez derül ki az MNB friss lakáspiaci jelentéséből - nőtt az első lakást vásárlók aránya

25 éves rekord dőlt meg tavaly a lakáspiacon

2025-ben a lakásárak éves növekedési üteme országosan elérte a 23,5 százalékot. Az inflációt leszámítva ez 19,0 százalékos drágulást jelent, ami az elmúlt negyedszázad legmagasabb reál lakásár-növekedése Magyarországon. Ez azt jelenti a jegybank szerint, hogy túllőtt a piac a realitásokon és országos átlagban 22,5 százalékkal haladták meg az ingatlanárak a gazdaságilag indokolt szintet.

Idén már lassult a drágulás

Az adatok alapján 2026 első negyedévében a lakásárak emelkedési üteme már minden településtípuson lassult, és 17,7 százalékra mérséklődött. Budapesten a jegybanki előrejelzések szerint 2026 második negyedévére 10,9 százalékra lassulhat az éves árdinamika.

Ennyi lakást adtak-vettek tavaly az emberek

2025-ben összesen mintegy 152.000 lakásszerződés köttetett magánszemélyek között, ami 3 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest. A nagy roham az Otthon Start Program szeptemberi indulása után indult, de hamar lecsengett és 2026 első negyedévében már 18 százalékkal visszaesett az adásvételek száma az előző év azonos időszakához képest.

Nagyon megugrott az első lakásvásárlók aránya

A fővárosban egy év alatt 25 százalékról 40 százalékra emelkedett az első lakásvásárlók aránya, míg vidéken ez az arány elérte a 38 százalékot 2026 elejére. Ezzel párhuzamosan kiszorultak a befektetők a piacról (több befektető adott el ingatlant, mint amennyi vásárolt.)

Sokkal többen vesznek támogatott hitelre lakást, mint korábban

Az MNB szerint a lakáshitel-szerződések mennyisége 2025 negyedik negyedévében 130 százalékkal, 2026 első negyedévében pedig 104 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest. A megkötött lakáshiteleken belül a támogatott hitelek aránya a korábbi 23 százalékról 81 százalékra emelkedett 2026 első negyedévére. Az Otthon Startnak köszönhetően, a hitel segítségével vásárolt lakások aránya a korábbi 36 százalékról 60 százalék fölé emelkedett: 2026 márciusáig a bankok 33,2 ezer hitelszerződést kötöttek meg az Otthon Start keretében, összesen 1161 milliárd forint értékben. A családok átlagosan 35 millió forint hitelt vettek fel. Az OSP-hitelek 90 százaléka használt lakások vásárlását finanszírozta.