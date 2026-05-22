„Magamban kerestem a hibát” – Megtörte a csendet A mi kis falunk színésznője

Sodró Eliza és Rusznák András küzdelmes utat jártak be, hogy végre szülők lehessenek. Kiderült, hogy A mi kis falunk színésznője krónikus endometritisszel küzdött, ez a betegség volt az oka, hogy nem tudott teherbe esni.

Sodró Eliza és Rusznák András hamarosan szülői örömök elé néznek

Sodró Eliza várandós: Küzdelmes időszak volt

A fiatal színésznő nem titkolja, mennyire nehezen viselte a próbálkozás időszakát.

„Nettó négy évig próbálkoztunk, és ezt tényleg egy küzdelmes időszak volt. Mindig reménykedtünk, hogy talán most végre sikerült, összejött, de aztán mindig közbejött valami" – emlékezett vissza Eliza, aki egy ismerősének hála felkeresett egy a meddőség kezelésére specializálódott orvost. A vizsgálatoknak köszönhetően aztán hamar kiderült a probléma.

Krónikus méhnyálkahártya-gyulladásom volt. Azt okozza, hogy a méhnyálkahártya kicsit vastagabb, gyulladt állapotban van, és nem tud beágyazódni, akadályozva van a megtermékenyült petesejt. Egy antibiotikumos kúrával végül sikerült ezt megszüntetni. Nálam először nagyjából egy hónapos, vagy pár hetes antibiotikum kúrával próbálkoztunk, ez részleges eredményt ért el. Utána egy ötnapos helyi antibiotikum kúra jött. Érezhető volt a gyógyulás. Tudtam, hogy a célegyenesben vagyunk. Mostmár kisbabát várok, és már a negyedik hónapban vagyok.

– simogatta boldogan kerekedő pocakját.

Eliza azt is elárulta, hogy kisfia születik

A megoldás kulcsa: diagnózis és szakértelem

Dr. Imre Ruben meddőségi specialista vette kezelésbe a színésznőt. A szakember részletesen kifejtette, miért fontos a célzott vizsgálat.

„Ez a krónikus méhnyálkahártya gyulladás a beágyazódási zavaroknak körülbelül a 27-30% százalékában van. Egy speciális módszer van, amivel ezt tudjuk diagnosztizálni. Egy office hiszteroszkópia eljárás, ami egy méhtükrözést jelent, amit ambulánsan, rendelői körülmények között el lehet végezni néhány perc alatt. Gyakorlatilag atraumatikusan, ezt azt jelenti, hogy nem okozunk sérülést a belső nemi szervekben, és érintetlen állapotában tudjuk a méhnyálkahártyát megnézni, ami által rögtön egy teljes képet kapunk a méhüregi állapotról” – fogalmazott Dr. Imre Ruben.