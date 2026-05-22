„Magamban kerestem a hibát” – Megtörte a csendet A mi kis falunk színésznője
Négy évnyi fájdalmas várakozás, megannyi könny után végre boldog hírről számolt be a színészházaspár. Sodró Eliza és Rusznák András a gyermekáldás felé vezető rögös útról vallottak.
Sodró Eliza és Rusznák András küzdelmes utat jártak be, hogy végre szülők lehessenek. Kiderült, hogy A mi kis falunk színésznője krónikus endometritisszel küzdött, ez a betegség volt az oka, hogy nem tudott teherbe esni.
Sodró Eliza várandós: Küzdelmes időszak volt
A fiatal színésznő nem titkolja, mennyire nehezen viselte a próbálkozás időszakát.
„Nettó négy évig próbálkoztunk, és ezt tényleg egy küzdelmes időszak volt. Mindig reménykedtünk, hogy talán most végre sikerült, összejött, de aztán mindig közbejött valami" – emlékezett vissza Eliza, aki egy ismerősének hála felkeresett egy a meddőség kezelésére specializálódott orvost. A vizsgálatoknak köszönhetően aztán hamar kiderült a probléma.
Krónikus méhnyálkahártya-gyulladásom volt. Azt okozza, hogy a méhnyálkahártya kicsit vastagabb, gyulladt állapotban van, és nem tud beágyazódni, akadályozva van a megtermékenyült petesejt. Egy antibiotikumos kúrával végül sikerült ezt megszüntetni. Nálam először nagyjából egy hónapos, vagy pár hetes antibiotikum kúrával próbálkoztunk, ez részleges eredményt ért el. Utána egy ötnapos helyi antibiotikum kúra jött. Érezhető volt a gyógyulás. Tudtam, hogy a célegyenesben vagyunk. Mostmár kisbabát várok, és már a negyedik hónapban vagyok.
– simogatta boldogan kerekedő pocakját.
A megoldás kulcsa: diagnózis és szakértelem
Dr. Imre Ruben meddőségi specialista vette kezelésbe a színésznőt. A szakember részletesen kifejtette, miért fontos a célzott vizsgálat.
„Ez a krónikus méhnyálkahártya gyulladás a beágyazódási zavaroknak körülbelül a 27-30% százalékában van. Egy speciális módszer van, amivel ezt tudjuk diagnosztizálni. Egy office hiszteroszkópia eljárás, ami egy méhtükrözést jelent, amit ambulánsan, rendelői körülmények között el lehet végezni néhány perc alatt. Gyakorlatilag atraumatikusan, ezt azt jelenti, hogy nem okozunk sérülést a belső nemi szervekben, és érintetlen állapotában tudjuk a méhnyálkahártyát megnézni, ami által rögtön egy teljes képet kapunk a méhüregi állapotról” – fogalmazott Dr. Imre Ruben.
Rusznák András nem tagadja: voltak hullámvölgyek
A szerelmesek kapcsolata a megpróbáltatások alatt vált igazán erőssé. A színész őszintén vallott arról, milyen nehéz lelki terhet rótt rájuk a sikertelen próbálkozások időszaka.
A legnehezebb része az volt, hogy az ember folyamatosan magában keresi a hibát. A másiktól pedig azt hallja, hogy »de én vagyok a hibás, nekem miért nem sikerül..?« Ebben türelmesnek kell maradni, és ezt folyamatosan tartani. Nem mondom, hogy nem voltak hullámvölgyek benne, de nagyon erős a kapcsolatunk, és rengeteget beszélgettünk. Ez a kulcs szerintem
– árulta el egy interjúban Rusznák András.
