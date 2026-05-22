Kocsis Máté: Elég volt a tiszás erőszakból, megindítjuk a Védvonal országos hálózatát

Kocsis Máté közösségi oldalán szólalt meg: "Védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak."

Kocsis Máté: Meg fogjuk védeni a Fidesz támogatóit

Van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. De egyre többen vagyunk, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Az internet sok pontján már kifejezetten t*rror van.

– írta bejegyzésében Kocsis Máté.

Fenyegetőző politikusok - akik már ügyésznek vagy bírónak is képzelik magukat -, uszító liberális újságírók, és vérgőzben tomboló influenszerek lepték el a nyilvánosság tereit. Ezek április 12. óta írtak már “kettéhugyozott keresztény Magyarországról”, skandálták a bulijukon, hogy “akasszuk fel őket”, és iróniába bújtatták a gyilkos gondolatot is, miszerint “elő a fegyverekkel, és lőjjétek fejbe a fideszeseket”. Aki pedig netán életben maradna, azokat “hetedíziglen kell kisemmizni”, vagy el kell venni azt, amijük van. Csak azért, mert fideszesek.

"Az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védenünk a vegzált és üldözött támogatóinkat, ezért kiépítjük és megindítjuk a Védvonal országos hálózatát, a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására, a személyes támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére, és az állami túlkapások figyelésére. (...) A Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembe forduljunk az áradó gyűlölettel. Meg kell és meg fogjuk védeni a Fidesz támogatóit a véleményük miatt elszenvedett erőszaktól, a internetes t*rrortól és az állami túlkapásoktól."

A bejegyzést Orbán Viktor is továbbosztotta, amihez így írt:

Árad a gyűlölet és az erőszak. Ezért megalakítjuk a Védvonalat. Számíthattok ránk!

– írta bejegyzésében.