RETRO RÁDIÓ

Imáid meghallgatásra találtak: az Ikrek hava ennek az 5 csillagjegynek kedvez a leginkább

Vajon te is köztük vagy? Az élet sokkal könnyebb lesz öt csillagjegy számára az Ikrek havában, amely május 21-től június 20-ig tart.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 17:00
csillagjegy Ikrek hava horoszkóp

A következő 30 napban mindent más szemszögből nézünk, mivel az Ikrek csillagjegy asztrológiai hónapja intellektuálisabb, beszédesebb, szabad szellemű és nyitottabb a változásra. Amíg a Nap az Ikrekben jár, energiáink sokkal inkább mások felé irányulnak, és különösen a mindenféle kommunikációra. A levegő jegyűek tele vannak mentális energiával, amely néha úgy tűnhet, mintha fénysebességgel áramlana, ezért úgy érezheted, hogy az ötleteid olyan gyorsan jönnek, hogy alig tudsz mindegyikre emlékezni.

Ezek a csillagjegyek a gyors tempójú energia idején virágoznak
Ezek a csillagjegyek a gyors tempójú energia idején virágoznak Fotó: Freepik/Illusztráció

Használd ki ezt az időt, hogy minden oldaladat kifejezd, és élvezd a szokatlanabb dolgokat. Biztos lehetsz benne, hogy nem lesz unalmas, különösen mivel ezúttal az Uránusz is az Ikrekben van. Ez mindannyiunk számára jelentős változást jelent, és a kommunikáció, valamint az, ahogyan kommunikálunk, sokkal fontosabbá válik.

 

Ezek a csillagjegyek a gyors tempójú energia idején virágoznak

 

  1. Ikrek: a Merkúr június 1-jéig a te jegyedben fog mozogni, ami kíváncsibbá és kommunikatívabbá tesz másokkal, és fordítva. Ez jól jön, miközben a Vénusz lendületet ad a pénzügyeidnek, miközben a pénz bolygója a Rákban tartózkodik június 18-ig. Valószínűleg új ötleteid vagy lehetőségeid lesznek pénzkeresésre ebben az időszakban, vagy szerezhetsz Vénusz uralta tárgyakat, például ruhákat, műalkotásokat, ékszereket, sminktermékeket vagy bármi mást, ami a szépséggel vagy a kényelemmel kapcsolatos. Mivel a Vénusz csatlakozik a Jupiterhez, a nyereség és a terjeszkedés bolygójához, a következő hetekben a két legelőnyösebb bolygóval rendelkezel a pénzügyeidben, ezért csatornázd be a bőség energiáját. Amikor a Vénusz június 19-én belép az Oroszlán jegyébe, átlép a kommunikáció harmadik házába, ami fontosabbá válik, és több időt tölthetsz a környékeden élőkkel vagy a családtagjaiddal. Számíts rá, hogy többet fogsz társasági életet élni. Bár mozgalmas hónap ez, fontos időt szánni az élettel való elgondolkodásra. Tölts egy kis időt egyedül, és keresd meg a problémák gyökerét, amelyek visszahúznak. A Nyilas teliholdja május 31-én az az időszak, amikor romantikus partneredre vagy a hozzád legközelebb állókra koncentrálhatsz. Június 15-én az újhold a te jegyedben lesz, rád irányítva a figyelmet. Ez a születésnapi újholdadnak számít, ami gyakran egyfajta újraindításként szolgál az egész évre.
  2.  Rák: a Jupiter az Ikrek havában a csillagjegyedben jár, ami csak 12 évente szokott bekövetkezni. Május 19-től június 13-ig a Vénusz is áthalad a Rákon, így a két legelőnyösebb bolygó az első házadba kerül, ezzel a szerencsével szinte könnyedén vonzod magadhoz a lehetőségeket. Mivel a Merkúr, a kommunikáció bolygója, június 1-jéig az Ikrek jegyében halad, érdemes lehet több időt töltened egyedül, és elgondolkodnod a saját gondolataidon és ötleteiden. Amikor a Merkúr június 1-jén csatlakozik a Vénuszhoz és a Jupiterhez a jegyedben, többet kezdesz kommunikálni másokkal, és kíváncsibbnak is tűnhetsz. A Mars, a cselekvés bolygója, ebben az asztrológiai időszakban a Bikán keresztül halad, hatással lesz a barátaidra, és arra ösztönöz, hogy megvalósítsd reményeidet és kívánságaidat. A kapcsolatépítési lehetőségek révén több társasági életre számíthatsz. A május 
    31-i Nyilas telihold a hatodik házadba esik, amely a munkát és az egészséget uralja. Valószínűleg egy új egészségügyi vagy edzésprogramot kezdesz, vagy a munkára koncentrálhatsz ebben az időszakban. Ezt június 15-én újhold követi, ami alkalmas időszak arra, hogy elengedd a régi, negatív szokásaidat, és pihenj egy kicsit.
  3.  Bika: ebben a hónapban a Jupiter a Rákban segít ötleteket kidolgozni és erős terveket megvalósítani. A Vénusz 19-én csatlakozik a Jupiterhez, ami extra lendületet ad ezen a téren. A Mars május 18-án lépett be a jegyedbe, ezzel egy új, kétéves Mars-ciklus kezdetét veszi számodra. Mivel a Mars az első házban van, a szokásosnál határozottabbnak érzed magad. Ha van egy ötleted, amit valakivel megosztanál, nincs is jobb alkalom erre. Május 17-én a Merkúr belép az Ikrek jegyébe, a pénzügyeidet támogatva. Ebben a hónapban a szokásosnál több beszélgetésed és ötleted lehet a pénzzel kapcsolatban. Többet kommunikálhatsz a családtagjaiddal is. A május 31-i telihold a Nyilasban, vagyis a nyolcadik házadban lesz, amely ismét a pénzügyeket erősíti. Ez a ház uralja az intimitást is, így egy meglévő kapcsolatban érdemes a hogyan tovább kérdését feltenni, ha új kapcsolatod van, az pedig magasabb szintre léphet. Mivel június 15-én az Ikrek jegyében bekövetkező újhold a pénzügyeid második házában van, ezért ismét a pénz kerül fókuszba az életedben, akár egy fizetésemelés útján is.
  4.  Halak: a Jupiter, a szerencse és a nyereség bolygója továbbra is az ötödik, barátok és szórakozás házadban halad át, ami mindig jó időszak. A Vénusz május 19-én csatlakozik a Jupiterhez, a két legelőnyösebb bolygót ebbe a házba helyezve, ami azt jelenti, hogy az élet sokkal könnyebbé válik. Ez az energia csodálatossá teszi az együtt töltött időt a barátokkal (vagy valakivel újjal, ha egyedülálló vagy), vagy egyszerűen csak a jelenlegi partnereddel töltött időt. Amint a Merkúr június 1-jén csatlakozik a Jupiterhez és a Vénuszhoz a Rákban, bolygók sokasága fogja uralni az ötödik házadat. Ez az időszak lesz a legélvezetesebb és/vagy legromantikusabb, amit régóta tapasztaltál. Természetesen, mivel a Nap az Ikrekben áthalad a negyedik házadban, az otthonodban és a családodban, valószínűleg a szórakozás nagy részét otthon fogod megélni.
  5.  Szűz: a Nap a karrieredet jelölő házba lép, így ezen a területen érhetsz el sikereket. A szerencsés Jupiter a barátok és kívánságok 11. házában halad át, május 19-én a Vénusz, június 1-jén pedig a Merkúr csatlakozik hozzá. Ez teszi az Ikrek havát az év legpozitívabb hónapjává a társasági élet és másokkal való találkozás szempontjából. Mivel a Mars áthalad az utazás és tanulás házán, ezért jó esély van arra, hogy a következő 30 napban utazni fogsz, mert az energiák felkeltették a kíváncsiságodat. Sok minden iránt jobban érdeklődsz, és jobban megfigyeled a körülötted lévő világot. A május 31-i Nyilas telihold jó alkalom egy otthoni projekt elindítására. Valószínűleg több időt fogsz otthon tölteni szórakozással vagy a családoddal ebben az időszakban. Mivel a június 15-i Ikrek újholdja a karriered 10. házába esik, izgatottan várhatsz egy új projektet a munkahelyeden, vagy akár egy új álláslehetőséget is – írja a Your Tango. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu