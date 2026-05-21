Imáid meghallgatásra találtak: az Ikrek hava ennek az 5 csillagjegynek kedvez a leginkább
Vajon te is köztük vagy? Az élet sokkal könnyebb lesz öt csillagjegy számára az Ikrek havában, amely május 21-től június 20-ig tart.
A következő 30 napban mindent más szemszögből nézünk, mivel az Ikrek csillagjegy asztrológiai hónapja intellektuálisabb, beszédesebb, szabad szellemű és nyitottabb a változásra. Amíg a Nap az Ikrekben jár, energiáink sokkal inkább mások felé irányulnak, és különösen a mindenféle kommunikációra. A levegő jegyűek tele vannak mentális energiával, amely néha úgy tűnhet, mintha fénysebességgel áramlana, ezért úgy érezheted, hogy az ötleteid olyan gyorsan jönnek, hogy alig tudsz mindegyikre emlékezni.
Használd ki ezt az időt, hogy minden oldaladat kifejezd, és élvezd a szokatlanabb dolgokat. Biztos lehetsz benne, hogy nem lesz unalmas, különösen mivel ezúttal az Uránusz is az Ikrekben van. Ez mindannyiunk számára jelentős változást jelent, és a kommunikáció, valamint az, ahogyan kommunikálunk, sokkal fontosabbá válik.
Ezek a csillagjegyek a gyors tempójú energia idején virágoznak
- Ikrek: a Merkúr június 1-jéig a te jegyedben fog mozogni, ami kíváncsibbá és kommunikatívabbá tesz másokkal, és fordítva. Ez jól jön, miközben a Vénusz lendületet ad a pénzügyeidnek, miközben a pénz bolygója a Rákban tartózkodik június 18-ig. Valószínűleg új ötleteid vagy lehetőségeid lesznek pénzkeresésre ebben az időszakban, vagy szerezhetsz Vénusz uralta tárgyakat, például ruhákat, műalkotásokat, ékszereket, sminktermékeket vagy bármi mást, ami a szépséggel vagy a kényelemmel kapcsolatos. Mivel a Vénusz csatlakozik a Jupiterhez, a nyereség és a terjeszkedés bolygójához, a következő hetekben a két legelőnyösebb bolygóval rendelkezel a pénzügyeidben, ezért csatornázd be a bőség energiáját. Amikor a Vénusz június 19-én belép az Oroszlán jegyébe, átlép a kommunikáció harmadik házába, ami fontosabbá válik, és több időt tölthetsz a környékeden élőkkel vagy a családtagjaiddal. Számíts rá, hogy többet fogsz társasági életet élni. Bár mozgalmas hónap ez, fontos időt szánni az élettel való elgondolkodásra. Tölts egy kis időt egyedül, és keresd meg a problémák gyökerét, amelyek visszahúznak. A Nyilas teliholdja május 31-én az az időszak, amikor romantikus partneredre vagy a hozzád legközelebb állókra koncentrálhatsz. Június 15-én az újhold a te jegyedben lesz, rád irányítva a figyelmet. Ez a születésnapi újholdadnak számít, ami gyakran egyfajta újraindításként szolgál az egész évre.
- Rák: a Jupiter az Ikrek havában a csillagjegyedben jár, ami csak 12 évente szokott bekövetkezni. Május 19-től június 13-ig a Vénusz is áthalad a Rákon, így a két legelőnyösebb bolygó az első házadba kerül, ezzel a szerencsével szinte könnyedén vonzod magadhoz a lehetőségeket. Mivel a Merkúr, a kommunikáció bolygója, június 1-jéig az Ikrek jegyében halad, érdemes lehet több időt töltened egyedül, és elgondolkodnod a saját gondolataidon és ötleteiden. Amikor a Merkúr június 1-jén csatlakozik a Vénuszhoz és a Jupiterhez a jegyedben, többet kezdesz kommunikálni másokkal, és kíváncsibbnak is tűnhetsz. A Mars, a cselekvés bolygója, ebben az asztrológiai időszakban a Bikán keresztül halad, hatással lesz a barátaidra, és arra ösztönöz, hogy megvalósítsd reményeidet és kívánságaidat. A kapcsolatépítési lehetőségek révén több társasági életre számíthatsz. A május
31-i Nyilas telihold a hatodik házadba esik, amely a munkát és az egészséget uralja. Valószínűleg egy új egészségügyi vagy edzésprogramot kezdesz, vagy a munkára koncentrálhatsz ebben az időszakban. Ezt június 15-én újhold követi, ami alkalmas időszak arra, hogy elengedd a régi, negatív szokásaidat, és pihenj egy kicsit.
- Bika: ebben a hónapban a Jupiter a Rákban segít ötleteket kidolgozni és erős terveket megvalósítani. A Vénusz 19-én csatlakozik a Jupiterhez, ami extra lendületet ad ezen a téren. A Mars május 18-án lépett be a jegyedbe, ezzel egy új, kétéves Mars-ciklus kezdetét veszi számodra. Mivel a Mars az első házban van, a szokásosnál határozottabbnak érzed magad. Ha van egy ötleted, amit valakivel megosztanál, nincs is jobb alkalom erre. Május 17-én a Merkúr belép az Ikrek jegyébe, a pénzügyeidet támogatva. Ebben a hónapban a szokásosnál több beszélgetésed és ötleted lehet a pénzzel kapcsolatban. Többet kommunikálhatsz a családtagjaiddal is. A május 31-i telihold a Nyilasban, vagyis a nyolcadik házadban lesz, amely ismét a pénzügyeket erősíti. Ez a ház uralja az intimitást is, így egy meglévő kapcsolatban érdemes a hogyan tovább kérdését feltenni, ha új kapcsolatod van, az pedig magasabb szintre léphet. Mivel június 15-én az Ikrek jegyében bekövetkező újhold a pénzügyeid második házában van, ezért ismét a pénz kerül fókuszba az életedben, akár egy fizetésemelés útján is.
- Halak: a Jupiter, a szerencse és a nyereség bolygója továbbra is az ötödik, barátok és szórakozás házadban halad át, ami mindig jó időszak. A Vénusz május 19-én csatlakozik a Jupiterhez, a két legelőnyösebb bolygót ebbe a házba helyezve, ami azt jelenti, hogy az élet sokkal könnyebbé válik. Ez az energia csodálatossá teszi az együtt töltött időt a barátokkal (vagy valakivel újjal, ha egyedülálló vagy), vagy egyszerűen csak a jelenlegi partnereddel töltött időt. Amint a Merkúr június 1-jén csatlakozik a Jupiterhez és a Vénuszhoz a Rákban, bolygók sokasága fogja uralni az ötödik házadat. Ez az időszak lesz a legélvezetesebb és/vagy legromantikusabb, amit régóta tapasztaltál. Természetesen, mivel a Nap az Ikrekben áthalad a negyedik házadban, az otthonodban és a családodban, valószínűleg a szórakozás nagy részét otthon fogod megélni.
- Szűz: a Nap a karrieredet jelölő házba lép, így ezen a területen érhetsz el sikereket. A szerencsés Jupiter a barátok és kívánságok 11. házában halad át, május 19-én a Vénusz, június 1-jén pedig a Merkúr csatlakozik hozzá. Ez teszi az Ikrek havát az év legpozitívabb hónapjává a társasági élet és másokkal való találkozás szempontjából. Mivel a Mars áthalad az utazás és tanulás házán, ezért jó esély van arra, hogy a következő 30 napban utazni fogsz, mert az energiák felkeltették a kíváncsiságodat. Sok minden iránt jobban érdeklődsz, és jobban megfigyeled a körülötted lévő világot. A május 31-i Nyilas telihold jó alkalom egy otthoni projekt elindítására. Valószínűleg több időt fogsz otthon tölteni szórakozással vagy a családoddal ebben az időszakban. Mivel a június 15-i Ikrek újholdja a karriered 10. házába esik, izgatottan várhatsz egy új projektet a munkahelyeden, vagy akár egy új álláslehetőséget is – írja a Your Tango.
