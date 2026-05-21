Az életükkel játszanak a sztárok fogyókúrás injekcióikkal

Még ha életveszélyes is, akkor is egyre trendibb az az injekció, amit első körben csakis cukorbetegek, inzulinrezisztensek használhatnának, mégis sokan fogyásra használják. Így vannak ezzel a sztárok is. Dr. Krasznai Zsolt kijelentette, Ariana Grandéról és Miley Cyrusról első ránézésre látszik, éltek ezzel a hosszú távon nagyon is veszélyes szerrel, amellyel most Demi Moore-t gyanúsították meg azok után, hogy csontsoványként jelent meg a cannes-i filmfesztiválon.

Ezért használják az injekciót a sztárok – Fotó: pexels

Ezért használják az injekciót a sztárok

A cukorbetegeknek szánt injekció lassítja a gyomorürülést és sokáig teltségérzetet kelt, ezzel segítve a gyors fogyást. Sokan azonban épp ezért akár a feketepiacról is képesek beszerezni a szert, ami dr. Tóth Tamás fogyokúrás szakértő szerint azért rendkívül életveszélyes, mert a hatóanyagok nem ismertek:

Olyan, mint átmenni a piroson. Lehet, az első kettő sikerült, de harmadszorra lehet, hogy nem

– jelentette ki a Tények Plusz adásában, hozzátéve, sokan személyiségzavarok, önképzavarok miatt is csinálják. A gyors fogyás vonzósága miatt pedig azok is használják sajnos, akik teljesen egészségesek.

Nem úgy, mint Molnár Anikó, akinek orvosa inzulinrezisztenciája miatt írta fel számára, hogy ne alakuljon ki nála súlyos cukorbetegség. Az injekció következtében ezt követően ugyan 10 hónap alatt lement róla 28 kg, ő is tudja, ez valahol egy orosz rulett, mivel hosszú távon még senki nem tudja a mellékhatásokat. Épp ezért ha ő nem lenne beteg, esze ágába nem lenne ezt használni.