Letarolt autó ide vagy oda, a szerelem győzött: Viczián Viktória egy kamionos gázolás után is boldogan készül a nagy napra

A csodálatos modell és sikeres vállalkozó, Viczián Viktória neve senkinek sem ismeretlen, hiszen lenyűgöző szépségével és céltudatosságával régóta a hazai média egyik legmeghatározóbb alakja. A mindennapjait eddig a csillogás és a siker jellemezte, ám a sors most váratlanul hatalmas akadályokat gördített elé.

Viczián Viktória balesete után nyilatkozott lapunknak Fotó: Tumbász Hédi/Metropol

Viczián Viktória kitálalt a baleset körülményeiről

A népszerű híresség mindennapjai teljesen felborultak a baleset óta, hiszen a felépülés és az ügyintézés helyett most komoly logisztikai háborút kell vívnia. A romokban heverő jármű javítása ugyanis nem napok, hanem hosszú hónapok kérdése lesz. Viki őszintén elárulta, mekkora bajban van most a vállalkozása a kiesett jármű miatt.

Az autó rossz állapotban van még mindig, azt mondták, hogy jó esetben júliusra lesz belőle valami. Na most ezt kilogisztikázni, hogy hogy vigyem a céget az egyetlen céges autó nélkül, elég nagy fejtörést okoz

– nyilatkozta elkeseredetten a Metropolnak az üzletasszony, akinek így minden kreativitására szükség van a mindennapi talpon maradáshoz.

Megvan a tettes, de a pénzre még várni kell

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az esetet rögzítették a kamerák, így a tettes nem tudott nyomtalanul elmenekülni a helyszínről. A hatósági és a biztosítási procedúra azonban nemzetközi vizekre evezett, ami borzasztóan lelassítja a jogos kártérítés kifizetését. Viki nem rejtette véka alá a bürokrácia miatti dühét és csalódottságát.

Az elkövető megvan lényegében, mert volt róla videónk, úgyhogy megvan a rendszáma. Most arra kell várni, hogy a külföldi biztosítót megtaláljuk, és az a biztosító fedezze a károkat, amit okoztak. De mivel ez külföldi, ezért ez a folyamat nem 5 perc. Szóval hosszú lesz

– magyarázta a sztár, aki kénytelen kivárni ezt a lassú folyamatot.

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián közös jövőt terveznek Fotó: Máté Krisztián

Öröm az ürömben: romantikus luxus helyett jön a mesebeli álomesküvő!

Bár a jelenlegi helyzet finoman szólva is tartogat kihívásokat, a szerelem és a felhőtlen boldogság mindent felülír! Viki életébe ugyanis hamarosan elérkezik a várva várt nap, így a balszerencse-sorozat után végre a felhőtlen örömé lehet a főszerep. Bár a hazai esküvői árak hallatán a gyönyörű modell inkább a szívére tette a kezét, és a méregdrága luxus helyett egy sokkal izgalmasabb, igazán különleges, mesébe illő esküvő van készülőben!

Minden ellenünk dolgozik, most az autó miatt is. Egy esküvőt megszervezni mostanában 15 millió forint, és az az igazság, hogy ez nálam már túllép egy határt. Úgyhogy lejjebb adjuk kicsit az igényeinket, és vagy külföldön szeretnénk megtartani kettesben vagy pedig otthon az 1400 négyzetméteres telkünkön

– újságolta csillogó szemmel Viczián Viki, aki már most alig várja, hogy kezdetét vegye élete legszebb kalandja.