Hatalmas hamuoszlopot lövellt ki magából: Kitört a vulkán Kamcsatkán

A kamcsatkai Sivelucs vulkán 4,5 kilométer magas hamuoszlopot lövellt ki, narancssárga veszélykódot rendeltek el a légi közlekedésben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 09:45
Kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán 4,5 kilométer magas hamuoszlopot lövellve az ég felé - írja az MTI.

Sivelucs vulkán. Fotó: Vukics Ferenc Hivatalos Oldala/Facebook
Csütörtökön reggel a tengerszint felett 4,5 km-es magasságba emelkedő hamufelhőt regisztráltak. A vulkáni tevékenységet megfigyelő kamcsatkai intézet (KVERT) adatai szerint a hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A körzeti vészhelyzeti központ információi szerint a hamut a Kamcsatka-öböl felé sodorja a szél. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a Sivelucs tűzhányó kitörése folytatódik. 

A jelenlegi kibocsátáson kívül a légkörben továbbra is észlelhető egy nagyobb hamufelhő. Ez a május 20-i kitörések után alakult ki, és 746 km-re található a vulkántól.

A Sivelucs tűzhányó tevékenységére tekintettel narancssárga légiközlekedési veszélykódot rendeltek el. A szakértők arra figyelmeztetnek: bármelyik pillanatban új hamufelhő-kitörések lehetségesek. Jelenleg az Uszty-kamcsatszkij járás településein nem regisztráltak hamuesőt

 - írták a közleményben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
