Hatalmas hamuoszlopot lövellt ki magából: Kitört a vulkán Kamcsatkán
A kamcsatkai Sivelucs vulkán 4,5 kilométer magas hamuoszlopot lövellt ki, narancssárga veszélykódot rendeltek el a légi közlekedésben.
Kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán 4,5 kilométer magas hamuoszlopot lövellve az ég felé - írja az MTI.
Csütörtökön reggel a tengerszint felett 4,5 km-es magasságba emelkedő hamufelhőt regisztráltak. A vulkáni tevékenységet megfigyelő kamcsatkai intézet (KVERT) adatai szerint a hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A körzeti vészhelyzeti központ információi szerint a hamut a Kamcsatka-öböl felé sodorja a szél. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a Sivelucs tűzhányó kitörése folytatódik.
A jelenlegi kibocsátáson kívül a légkörben továbbra is észlelhető egy nagyobb hamufelhő. Ez a május 20-i kitörések után alakult ki, és 746 km-re található a vulkántól.
A Sivelucs tűzhányó tevékenységére tekintettel narancssárga légiközlekedési veszélykódot rendeltek el. A szakértők arra figyelmeztetnek: bármelyik pillanatban új hamufelhő-kitörések lehetségesek. Jelenleg az Uszty-kamcsatszkij járás településein nem regisztráltak hamuesőt
- írták a közleményben.
