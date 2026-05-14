„Láttam az elguruló töltényt”– Kocsiból lőttek egy férfira Pesterzsébeten

Adrián éppen a barátnőjét várta Pesterzsébeten, az Ady Endre utcai és Topánka utcai buszmegállóban, amikor valaki egy autóból mellégurult és meglőtte őt. Szerencsére „csak” airsoft fegyverből kilőtt műanyag golyóval találták el, de szerinte felháborító, ami történt, ugyanis valaki szemét is kilőhették volna azok, akik ezzel szórakoztak.

Adriánt ilyen műanyag golyóval lőtték meg Pesterzsébeten – Olvasói fotó

Kocsiból lőttek egy férfira Pesterzsébeten

Korábban a Metropol írt arról, hogy vélhetően fiatalok szórakozhatnak azzal Pesterzsébeten, hogy airsoft fegyverrel a járókelőkre célozva lövéseket adnak le. Azonban a kerületben élő Adriánt el is találták, aki lapunknak elmesélte a történteket.

Múlt hét pénteken az Ady Endre utcai és Topánka utcai buszmegállóban ültem, várakoztam este 23 óra körül. A páromra vártam, hogy leszálljon a buszról és együtt hazamehessünk.

Adrián beszámolója szerint épp a telefonját pörgette, amikor eltalálta valami.

Ehhez hasonló fegyverből érkezett a lövés – Fotó: Teodor Tofan

Minden elég gyorsan történt

– folytatta a férfi.

A telefonomat nyomkodtam, ezért nem láttam az autót közelíteni. Csak éreztem a jobb vállamban a fájdalmat és láttam az elguruló töltényt, ezért felnéztem, és láttam az autót és a pisztolyt. Annyit láttam már csak, hogy visszahúzzák a pisztolyt a kocsiba… Elég ijesztő volt.

Az autó, amiből leadták a lövést, sötét színű volt, lesötétített ablakokkal.

„Próbáltam megnézni a rendszámát, de sajnos nem láttam, mert egyből mentek tovább. Aztán megkerestem a lövedéket, hogy ha már feljelenteni nem tudom őket, akkor legalább a többi lakost figyelmeztessem, így lefotóztam és feltettem a pesterzsébeti csoportba. Az autó mindenképp sötét színű volt, fekete talán. Nem láttam, hányan ülnek benne, mert sötétített ablakai voltak. Dühös vagyok, hogy valakinek ez a szórakozása...” – zárta.