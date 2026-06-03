Elképesztő dolgok derültek ki a csinos és elképesztő hangú énekesnőről. El sem hinnénk, ha nem Király Linda meséli saját magáról a Petőfi TV-ben!

Király Linda 12 évesen csináltatta az első tetoválását. Ordas nagy kamuval nyugtatta meg a szüleit (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Szökés, autólopás, tetoválás 12 évesen – Ilyen gyerek volt Király Linda

Kiszöktem az ablakon, elvittem apuék kocsiját, bementem Manhattanbe, és 12 évesen csináltattam az első tetkómat

– mesélte Király Linda a Petőfi TV-n látható Esti Kornél adásában. Mindezek után joggal merül fel a kérdés: mit szóltak az énekesnő szülei kislányuk első tetoválásához? Nos, mint kiderült, Király Linda kegyetlenül átverte azokat, akiket szeret.

Először azt mondtam nekik, hogy henna, és el fog tűnni. És amikor már nyár közepén, amikor szakadt rólam a víz és még mindig térdzokni volt rajtam, akkor rájöttek: ez lehet, hogy nem henna

– idézte fel a történteket az énekesnő, aki az akkoriban elég kemény bronxi életről is mesélt.

Nézd meg a Petőfi TV-n vetített, Király Lindával folytatott beszélgetés részletét!