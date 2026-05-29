Bevallotta: mindenkit átvert a magyar énekes

Meglepő dolgot árult el magáról az Év Könnyűzeneszerzője kategória Artistjus-díjas művésze. Rácz Gergő egy friss videóban vallotta be, nem tud úgy fütyülni, mint a többség. Hiába is látjuk ezt tőle a Bolondod voltam című klipjében. Abban a videóban mindenkt átvert.

Rácz Gergő imitálta a fütyülést a videóklipjében. A magyar énekes nem tud csücsörítve fütyülni, ezért átverte az embereket

(Fotó: Mediaworks archív)

Rácz Gergő átverte a népet: csak imitálta azt, ami a többségnek simán megy

A fütyülésem nem néz ki fütyülésnek. Hallatszik, de nem látszik. A Bolondod voltam klipjében inkább eljátszottam a másikat.

– írta a sztár a Facebook-oldalán.

Az alábbi videóban megmutatta, miről beszél.

Nem is tudok fütyülni. Legalábbis így nem. Én a Hacki Tamás által is használt csücsörítés nélküli technikával fütyülök. Ezzel az a baj, hoyg olyan, mintha csak mosolyognék, ezért nem működik jól egy klipben. Így a Bolondod voltam videójában inkább elmímelem a többség által ismert fütyülést, hogy érthető legyen a klip. A képernyőn nem mindig a valóság tűnik igazinak

– magyarázza Rácz Gergő, aki egy nagyon erős hasonlatot hoz mindehhez a filmek világából. Egészen pontosan a Vissza a jövőbe című kultmoziból. Lehet, hogy ez a mozis baki neked eddig fel sem tűnt?!

Nézd meg Rácz Gergő videóját!