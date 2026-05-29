Bajnokok Ligája őrület: ezekért a csapatokért szurkolnak a magyar sztárok
Kitört a Bajnokok Ligája és a vb-láz a hírességek között, így most lerántjuk a leplet arról, kik a legnagyobb futballrajongó hazai sztárok. Megdöbbentő titkokra derült fény az összeállításunkban, ráadásul azt is pontosan eláruljuk, melyik külföldi csapatért rajong megszállottan Ganxsta Zolee.
A futballvilág két legnagyobb ünnepe, a világbajnokság és a Bajnokok Ligája döntője már a nyakunkon van, a láz pedig a magyar sztárvilágot is elérte. Nemcsak a sörözők, hanem a hazai hírességek nappalijai is megtelnek szurkolással, és a képernyők előtt bizony náluk is elszabadulnak az indulatok. Alaposan utánajártunk, kik a legnagyobb fanatikusok a hazai celebvilágban, és pontosan mely nemzetekért, illetve klubokért dobog a szívük a mindennapokban. Lássuk az összeállítást Ganxsta Zolee-tól Majkáig – a teljesség igénye nélkül!
Ganxsta Zolee Atlético Madrid szenvedélye páratlan idehaza
A pofátlanul őszinte rapper, Ganxsta Zolee imádja a kemény, megalkuvást nem tűrő futballt. Idehaza az Újpest iránti lojalitása közismert, nemzetközileg viszont fanatikus Atlético Madrid szurkoló, imádja Diego Simeone harcias stílusát, ami passzol a saját imázsához. Ha pedig világbajnokság, nála csakis Argentína és a dél-amerikai virtus a nyerő, a rajongását még a testére varrt tetoválások is hirdetik.
Cooky francia származása miatt szorít a PSG-nek
A közkedvelt rádiós és DJ, Cooky esetében nem nehéz kitalálni, hová húz a szíve. Született franciaként a vére kötelezi: a nemzeti tizenegy, azaz a Les Bleus számára az abszolút szentély, a vb-n újra az aranyért szorít nekik. Ami pedig a klubcsapatokat illeti, Cooky vérbeli Paris Saint-Germain szurkoló, ha a kedvencei játszanak, nála megáll az élet, nincs az a fellépés, ami fontosabb lenne a rangadónál. A hazai futballban sem pártatlan, hiszen a nagyobbik fia a Ferencváros utánpótlás csapatát erősíti.
Harsányi Levente szívét az FC Barcelona ejtette rabul
Hatalmasat téved, aki azt hiszi, hogy a laza műsorvezető, Harsányi Levente a királyi gárdának szorít. Levente ugyanis ízig-vérig elkötelezett, vérbeli Barcelona szurkoló, aki a katalán óriás minden rezdülését követi, és imádja a klubfilozófiát. Hazai pályán kispestiként kőkemény Honvéd hívő, de a nagy válogatott tornákon hagyományosan a spanyol válogatott tiki-takájáért dobog a szíve, így idén is komoly spanyol menetelést vár.
PSG Ogli: Amikor a név kötelez a luxusra
A valóságshow-kból ismert PSG Ogli esetében a név maga a brand, így nála sem kérdés a klubhovatartozás. Olivér nem bízta a véletlenre: imádata a Paris Saint-Germain iránt akkora, hogy a művésznevét is tőlük kölcsönözte. Mivel imádja a luxust és a csillogást, a párizsi milliárdos sztárcsapat pont az ő világa, a vb alatt pedig garantáltan a francia vagy a brazil világsztároknak szorít majd a VIP-páholyból.
Majka és Curtis ebben sem ért egyet
A hazai zenei élet fenegyerekei is kiveszik a részüket a futballőrületből. Az ózdi hős, Majka köztudottan hatalmas Manchester United fanatikus, az angol vörös ördögök minden meccsét tűkön ülve várja, a nemzetközi tornákon pedig a hamisítatlan topfutball hozza lázba. Egykori jó barátja, Curtis esetében viszont a hazai bázis a legfontosabb, hiszen egykori lila-fehér focistaként a szíve örökké az Újpesté. Marics Petire pedig mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy divatdrukker lenne, hiszen mióta világ a világ az AS Roma elkötelezett híve. A körképünk ezzel korántsem teljes, ezért hamarosan újra jelentkezünk további futball fanatikus hazai sztárokkal...
