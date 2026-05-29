Bajnokok Ligája őrület: ezekért a csapatokért szurkolnak a magyar sztárok

A futballvilág két legnagyobb ünnepe, a világbajnokság és a Bajnokok Ligája döntője már a nyakunkon van, a láz pedig a magyar sztárvilágot is elérte. Nemcsak a sörözők, hanem a hazai hírességek nappalijai is megtelnek szurkolással, és a képernyők előtt bizony náluk is elszabadulnak az indulatok. Alaposan utánajártunk, kik a legnagyobb fanatikusok a hazai celebvilágban, és pontosan mely nemzetekért, illetve klubokért dobog a szívük a mindennapokban. Lássuk az összeállítást Ganxsta Zolee-tól Majkáig – a teljesség igénye nélkül!

Ganxsta Zolee futball imádata nem új keletű, a rapper a „matracosok” nagy rajongója (Fotó: Bors)

Ganxsta Zolee Atlético Madrid szenvedélye páratlan idehaza

A pofátlanul őszinte rapper, Ganxsta Zolee imádja a kemény, megalkuvást nem tűrő futballt. Idehaza az Újpest iránti lojalitása közismert, nemzetközileg viszont fanatikus Atlético Madrid szurkoló, imádja Diego Simeone harcias stílusát, ami passzol a saját imázsához. Ha pedig világbajnokság, nála csakis Argentína és a dél-amerikai virtus a nyerő, a rajongását még a testére varrt tetoválások is hirdetik.

Cooky francia származása miatt szorít a PSG-nek

A közkedvelt rádiós és DJ, Cooky esetében nem nehéz kitalálni, hová húz a szíve. Született franciaként a vére kötelezi: a nemzeti tizenegy, azaz a Les Bleus számára az abszolút szentély, a vb-n újra az aranyért szorít nekik. Ami pedig a klubcsapatokat illeti, Cooky vérbeli Paris Saint-Germain szurkoló, ha a kedvencei játszanak, nála megáll az élet, nincs az a fellépés, ami fontosabb lenne a rangadónál. A hazai futballban sem pártatlan, hiszen a nagyobbik fia a Ferencváros utánpótlás csapatát erősíti.

Cooky nemcsak szurkol, hanem szívesen rúgja is a bőrt fiaival (Fotó: Bors)

Harsányi Levente szívét az FC Barcelona ejtette rabul

Hatalmasat téved, aki azt hiszi, hogy a laza műsorvezető, Harsányi Levente a királyi gárdának szorít. Levente ugyanis ízig-vérig elkötelezett, vérbeli Barcelona szurkoló, aki a katalán óriás minden rezdülését követi, és imádja a klubfilozófiát. Hazai pályán kispestiként kőkemény Honvéd hívő, de a nagy válogatott tornákon hagyományosan a spanyol válogatott tiki-takájáért dobog a szíve, így idén is komoly spanyol menetelést vár.