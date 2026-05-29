Hoppá: autópálya-építés közben ősi szentélyre bukkantak a munkások
Régészek bevonása után tárták fel az építmény alapjait. A munkások bombák keresése közben akadtak az ősi szentély nyomaira.
Olaszországi autópályán dolgozó munkások hihetetlen felfedezést tettek, amikor egy ősi szentély maradványaira bukkantak. A felfedezést az Olasz Régészeti, Képzőművészeti és Tájvédelmi Felügyelőség jelentette be május 19-i sajtóközleményében.
Ősi szentélyt fedtek fel munkások felfedezése segítségével
A Velencétől mindössze 70 kilométerre fekvő Ponsoban talált szentélyt a Veneto Strade S.p.A. építőmunkásai fedezték fel, miközben a Borgo Veneto és Carceri közötti útszakaszon dolgoztak.
A területen a protokollnak megfelelően először háborús lőszer-mentesítési vizsgálatokat végeztek - ekkor kerültek elő az első régészeti nyomok. A régészek bevonása után hatalmas, téglalap alakú alapépítményeket tártak fel, amelyeket templomok maradványainak tartanak. Köztük van egy olyan épületet is, amelyet oszlopcsarnok vett körül.
A feltárás során több latin feliratot és velencei nyelvű szöveget is találtak. Ez az ősi nyelv az északkelet-itáliai velencei néphez köthető, amely a római hódítás előtt használta.
Ahogy a feltárások folytatódtak, új, nagy, téglalap alakú alapépítmények kerültek elő, amelyek templomként azonosíthatók, köztük egy olyan is, amely periférikus templom jeleit mutatja, és minden oldalról oszlopsor veszi körül
– áll a közleményben.
Néhány felirat „fogadalmi jellegű”, vagyis valószínűleg vallási célokat szolgált. A régészek szerint az Adige folyó egyik ága az ókorban időnként elönthette a területet.
A szakértők úgy vélik, hogy a helyszín a római korban is megőrizte jelentőségét, bár funkciója és kulturális szerepe időközben átalakult – írja a Fox News.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre