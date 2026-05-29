Hoppá: autópálya-építés közben ősi szentélyre bukkantak a munkások

Olaszországi autópályán dolgozó munkások hihetetlen felfedezést tettek, amikor egy ősi szentély maradványaira bukkantak. A felfedezést az Olasz Régészeti, Képzőművészeti és Tájvédelmi Felügyelőség jelentette be május 19-i sajtóközleményében.

A Velencétől mindössze 70 kilométerre fekvő Ponsoban talált szentélyt a Veneto Strade S.p.A. építőmunkásai fedezték fel, miközben a Borgo Veneto és Carceri közötti útszakaszon dolgoztak.

A területen a protokollnak megfelelően először háborús lőszer-mentesítési vizsgálatokat végeztek - ekkor kerültek elő az első régészeti nyomok. A régészek bevonása után hatalmas, téglalap alakú alapépítményeket tártak fel, amelyeket templomok maradványainak tartanak. Köztük van egy olyan épületet is, amelyet oszlopcsarnok vett körül.

A feltárás során több latin feliratot és velencei nyelvű szöveget is találtak. Ez az ősi nyelv az északkelet-itáliai velencei néphez köthető, amely a római hódítás előtt használta.

Ahogy a feltárások folytatódtak, új, nagy, téglalap alakú alapépítmények kerültek elő, amelyek templomként azonosíthatók, köztük egy olyan is, amely periférikus templom jeleit mutatja, és minden oldalról oszlopsor veszi körül

– áll a közleményben.

Néhány felirat „fogadalmi jellegű”, vagyis valószínűleg vallási célokat szolgált. A régészek szerint az Adige folyó egyik ága az ókorban időnként elönthette a területet.

A szakértők úgy vélik, hogy a helyszín a római korban is megőrizte jelentőségét, bár funkciója és kulturális szerepe időközben átalakult – írja a Fox News.