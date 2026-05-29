Hoppá: autópálya-építés közben ősi szentélyre bukkantak a munkások

Régészek bevonása után tárták fel az építmény alapjait. A munkások bombák keresése közben akadtak az ősi szentély nyomaira.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 17:30
Olaszországi autópályán dolgozó munkások hihetetlen felfedezést tettek, amikor egy ősi szentély maradványaira bukkantak. A felfedezést az Olasz Régészeti, Képzőművészeti és Tájvédelmi Felügyelőség jelentette be május 19-i sajtóközleményében.

(Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash)

A Velencétől mindössze 70 kilométerre fekvő Ponsoban talált szentélyt a Veneto Strade S.p.A. építőmunkásai fedezték fel, miközben a Borgo Veneto és Carceri közötti útszakaszon dolgoztak.

A területen a protokollnak megfelelően először háborús lőszer-mentesítési vizsgálatokat végeztek - ekkor kerültek elő az első régészeti nyomok. A régészek bevonása után hatalmas, téglalap alakú alapépítményeket tártak fel, amelyeket templomok maradványainak tartanak. Köztük van egy olyan épületet is, amelyet oszlopcsarnok vett körül.

A feltárás során több latin feliratot és velencei nyelvű szöveget is találtak. Ez az ősi nyelv az északkelet-itáliai velencei néphez köthető, amely a római hódítás előtt használta.

Ahogy a feltárások folytatódtak, új, nagy, téglalap alakú alapépítmények kerültek elő, amelyek templomként azonosíthatók, köztük egy olyan is, amely periférikus templom jeleit mutatja, és minden oldalról oszlopsor veszi körül

– áll a közleményben.

Néhány felirat „fogadalmi jellegű”, vagyis valószínűleg vallási célokat szolgált. A régészek szerint az Adige folyó egyik ága az ókorban időnként elönthette a területet.

A szakértők úgy vélik, hogy a helyszín a római korban is megőrizte jelentőségét, bár funkciója és kulturális szerepe időközben átalakult – írja a Fox News.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
