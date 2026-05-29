Becsípte a HÉV ajtaja egy utas táskáját, majd több méteren át húzta
Baleset miatt nem jár a csepeli (H7-es) HÉV a fővárosból kifelé vezető oldalon - közölte a katasztrófavédelem pénteken az MTI-vel.
Utas táskájára csukódott a HÉV ajtaja
Tájékoztatásuk szerint becsípte a HÉV ajtaja egy utas táskáját, majd a szerelvény néhány méteren át magával ragadta az utast a XXI. kerületben, a II. Rákóczi Ferenc út és a Károli Gáspár utca sarkánál. Az utas a baleset következtében nem került a szerelvény alá - hangsúlyozták.
Beszámoltak arról is, a fővárosi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a helyszínen, ahol szünetel a HÉV forgalma a fővárosból kifelé vezető oldalon.
