Becsípte a HÉV ajtaja egy utas táskáját, majd több méteren át húzta

Baleset miatt nem jár a csepeli (H7-es) HÉV a fővárosból kifelé vezető oldalon - közölte a katasztrófavédelem pénteken az MTI-vel.

Utas táskájára csukódott a HÉV ajtaja (Képünk illusztráció) Fotó: Gáll Regina / Metropol

Utas táskájára csukódott a HÉV ajtaja

Tájékoztatásuk szerint becsípte a HÉV ajtaja egy utas táskáját, majd a szerelvény néhány méteren át magával ragadta az utast a XXI. kerületben, a II. Rákóczi Ferenc út és a Károli Gáspár utca sarkánál. Az utas a baleset következtében nem került a szerelvény alá - hangsúlyozták.

Beszámoltak arról is, a fővárosi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a helyszínen, ahol szünetel a HÉV forgalma a fővárosból kifelé vezető oldalon.