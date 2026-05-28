Motoros és autós szaladt egymásba a Pesti úton
Autó és motor karambolozott Üllőn. A Pesti útra riasztották a tűzoltókat.
Összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár Üllőn, a Pesti úton, azaz a 4-es főúton, a Zöldfa utca közelében. A monori hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanítja a járműveket – írja a katasztrófavédelem.
