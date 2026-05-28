Titkos hódoló? Kiderült, ki az a jóképű férfi, akivel Fodor Zsóka a születésnapján mutatkozott

Fodor Zsóka ma tölti be a 84. életévét, és ahelyett, hogy csendben, magányosan ünnepelne, egy sármos, nála jóval fiatalabb férfi társaságában tűnt fel Pécsett. Sokan talán azonnal valami pikáns romantikát sejtenének a háttérben, ám a valóság egy sokkal mélyebb és tisztább kötelékről tanúskodik: a titokzatos lovag ugyanis a Kincsvadászok című műsorból megismert Megyesi Balázs, akivel a forgatások óta rendkívül szoros barátságot ápolnak. Zsóka ragyog a boldogságtól, ám a csillogó színházi sikerek és a szűnni nem akaró tapsvihar mögött egy olyan drámai életút húzódik meg, amely a mély nélkülözésből indult, hogy aztán a legfényesebb pódiumokig vezessen.

Fodor Zsóka Megyesi Balázzsal folytatott barátsága töretlen

A születésnapi találkozón természetesen a kultúra és a színház is főszerepet kap, hiszen Balázs hűséges támogatója a művésznőnek:

Megyesi Balázs eljött a születésnapomra, ide, Pécsre. Az előadásomat is megtekinti természetesen. Már másodszor látja az Örömlányok végnapjait, de úgy tűnik, még nem unja

– mesélte nevetve a színésznő, aki a mai napig elképesztő energiával ingázik az ország különböző pontjai között: „Engem a MÁV a saját halottjának fog tekinteni” – jegyezte meg a védjegyévé vált, utánozhatatlan humorral. Zsóka számára még mindig a színpad jelenti a mindenséget, a közönség szeretete pedig valóságos elixírként hat rá: „Nekem a pódium a mindenem, kifejezetten élvezem az egyszemélyes előadásokat. Volt, hogy tizenkétezer ember előtt vezettem műsort három órán keresztül. Nyolcvannégy év alatt rengeteg sztori gyűlt össze, amit át kell adnom a közönségnek.”

Gyári munkából a világot jelentő deszkákra

Ez a hihetetlen belső erő és acélos tartás azonban nem a semmiből jött: a művésznőt a kora gyermekkori megpróbáltatások formálták igazi túlélővé.

Tizennégy éves koromig albérletről albérletre jártunk apával, amíg végül el nem vette azt, aki miatt elvált. Persze kicsit irigylem azokat, akik tanulhattak valamit az apjuktól. Én nem tudok olyat felidézni, amit tőle tanultam. Bár szeretett, jobban szerette azt, aki miatt elvált

– vallotta be őszintén Zsóka. A nehéz sors miatt már tizennégy évesen gyári munkásként kényszerült dolgozni, de volt díjbeszedő hivatali tisztviselő és fodrásznál fejmosó lány is. Végül az esti gimnáziumból formális érettségi nélkül vették fel a Színművészeti Főiskolára. Diplomája így lett, érettségije a mai napig sincsen, ám a gazdag élettapasztalat rengeteget segített neki a színpadi helyzetgyakorlatok során: „De mindig elmondom, hogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen gyerekkorom volt, mert megtanultam két lábbal a földön állni. Arra is rájöttem hamar, hogy csak magamra számíthatok, örülök, hogy nem vattába csomagolva mentem a főiskolára.”