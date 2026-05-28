Titkos hódoló? Kiderült, ki az a jóképű férfi, akivel Fodor Zsóka a születésnapján mutatkozott
Egy jóképű férfi társaságában ünnepelte 84. születésnapját Fodor Zsóka, aki a mély nélkülözésből és gyári munkából küzdötte fel magát az országos hírnévig. Az imádott színésznő ma is megállíthatatlan energiával pörög: miközben színházi sikert sikerre halmoz, gőzerővel készül a nyáron megjelenő, mindent feltáró életrajzi könyvére.
Fodor Zsóka ma tölti be a 84. életévét, és ahelyett, hogy csendben, magányosan ünnepelne, egy sármos, nála jóval fiatalabb férfi társaságában tűnt fel Pécsett. Sokan talán azonnal valami pikáns romantikát sejtenének a háttérben, ám a valóság egy sokkal mélyebb és tisztább kötelékről tanúskodik: a titokzatos lovag ugyanis a Kincsvadászok című műsorból megismert Megyesi Balázs, akivel a forgatások óta rendkívül szoros barátságot ápolnak. Zsóka ragyog a boldogságtól, ám a csillogó színházi sikerek és a szűnni nem akaró tapsvihar mögött egy olyan drámai életút húzódik meg, amely a mély nélkülözésből indult, hogy aztán a legfényesebb pódiumokig vezessen.
Fodor Zsóka Megyesi Balázzsal folytatott barátsága töretlen
A születésnapi találkozón természetesen a kultúra és a színház is főszerepet kap, hiszen Balázs hűséges támogatója a művésznőnek:
Megyesi Balázs eljött a születésnapomra, ide, Pécsre. Az előadásomat is megtekinti természetesen. Már másodszor látja az Örömlányok végnapjait, de úgy tűnik, még nem unja
– mesélte nevetve a színésznő, aki a mai napig elképesztő energiával ingázik az ország különböző pontjai között: „Engem a MÁV a saját halottjának fog tekinteni” – jegyezte meg a védjegyévé vált, utánozhatatlan humorral. Zsóka számára még mindig a színpad jelenti a mindenséget, a közönség szeretete pedig valóságos elixírként hat rá: „Nekem a pódium a mindenem, kifejezetten élvezem az egyszemélyes előadásokat. Volt, hogy tizenkétezer ember előtt vezettem műsort három órán keresztül. Nyolcvannégy év alatt rengeteg sztori gyűlt össze, amit át kell adnom a közönségnek.”
Gyári munkából a világot jelentő deszkákra
Ez a hihetetlen belső erő és acélos tartás azonban nem a semmiből jött: a művésznőt a kora gyermekkori megpróbáltatások formálták igazi túlélővé.
Tizennégy éves koromig albérletről albérletre jártunk apával, amíg végül el nem vette azt, aki miatt elvált. Persze kicsit irigylem azokat, akik tanulhattak valamit az apjuktól. Én nem tudok olyat felidézni, amit tőle tanultam. Bár szeretett, jobban szerette azt, aki miatt elvált
– vallotta be őszintén Zsóka. A nehéz sors miatt már tizennégy évesen gyári munkásként kényszerült dolgozni, de volt díjbeszedő hivatali tisztviselő és fodrásznál fejmosó lány is. Végül az esti gimnáziumból formális érettségi nélkül vették fel a Színművészeti Főiskolára. Diplomája így lett, érettségije a mai napig sincsen, ám a gazdag élettapasztalat rengeteget segített neki a színpadi helyzetgyakorlatok során: „De mindig elmondom, hogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen gyerekkorom volt, mert megtanultam két lábbal a földön állni. Arra is rájöttem hamar, hogy csak magamra számíthatok, örülök, hogy nem vattába csomagolva mentem a főiskolára.”
Sokkolta a szerkesztőt a készülő életrajzi könyvének a mélysége
A kemény munka és a tehetség végül meghozta a gyümölcsét. Zsóka ma is olyan hatalmas sikerekben látható, mint a Válunk, nyuszi?, a Leszállás Párizsban, a Terefere Magdi anyussal vagy az Erzsikétől Anyusig önálló est. Van olyan darabja, amely már túl van a 150. előadáson, és akad olyan hűséges rajongója, aki nyolcszor látta ugyanazt a produkciót. Bár a júniust a fáradalmak kipihenésével és a barátaival tölti, július végén igazi bombaként robban majd a hír: a KAS Kiadó gondozásában érkezik az életét összegző, Erzsikétől Anyusig című kötete, amelyet saját maga mondott fel diktafonra:
„A szerkesztő kétségbe van esve, mert kétszázötven oldalra gondolt, de bőven meg fogjuk haladni, nincs szíve kihúzni a jobbnál jobb történeteket” – újságolta az ünnepelt, akinek ezúton is nagyon boldog születésnapot kívánunk!
