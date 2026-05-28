Leslie Mandoki személyes emlékeket idézett fel Michael Jacksonról

Miközben a világ újra Michael Jackson-lázban ég a hollywoodi életrajzi film miatt, kevesen tudják, hogy van egy magyar származású zenész és producer, akit közvetlen és személyes kapcsolat fűzött a popkirályhoz. Leslie Mandoki, akit a nemzetközi szakma sokszor az „európai Quincy Jonesként” emleget, a film kapcsán idéz fel személyes emlékeket Michael Jacksonról, Neverland titokzatos világáról és arról a kreatív energiáról, amely örökre megváltoztatta a popzenét.

„Végre egy film, ami visszaadja Michael személyiségét és kedvességét!”

Leslie Mandoki a rá jellemző szenvedélyes, szókimondó stílusban reagált a hollywoodi filmre:

Nagyon örülök, hogy végre elkészítették ezt a filmet Michaelről! Már nagyon érett egy olyan film, ami nem a szenzációhajhász bulvár mocskát rágja újra, hanem hitelesen mutatja meg azt az elképesztő művészt és embert, akit én személyesen is ismerhettem.

Leslie Mandoki története is egy hollywoodi forgatókönyv. A vasfüggöny mögül, Budapestről indult útnak egyetlen batyuval, szabadságvággyal, valamint a zene és az alkotás iránti olthatatlan szenvedélyével. A hetvenes évek underground zenei világa, a végtelen stúdióéjszakák, a kompromisszumot nem ismerő maximalizmus és az ösztönös zenei intelligencia végül a világ zenei elitjébe repítette. Pályafutásához számtalan rangos nemzetközi díj, hetvenkét aranylemez kapcsolódik, illetve a Rock and Roll Hall of Fame elismerése is övezte. Mindezek mellett Leslie Mandoki mindig büszkén vállalta magyar származását, és a világ minden színpadán következetesen hirdette a magyar kulturális örökség értékeit. A legendás Red Rock Stúdiójában, amit majd negyvenöt éve nyitott meg, ebben a zenei birodalomban igazi ikonokkal alkotott együtt. A Mandoki Soulmates zenekar mára fogalom lett a nemzetközi zenei világban: egy különleges alkotói közösség, ahol a progresszív rock, a jazz, a világzene és a klasszikus rock and roll energiája találkozik.

Nem véletlenül ragadt rá az „európai Quincy Jones” titulus. Ahogy Quincy Jones, úgy Leslie is képes volt arra, hogy a világ legnagyobb, legerősebb karakterű zenészeit egyetlen stúdióba ültesse le, és közös nyelvet teremtsen közöttük. Leslie-t Quincy Jones mutatta be Michael Jacksonnak, és a kapcsolatból hamar mély kölcsönös tisztelet és barátság alakult ki. Leslie sokszor vendég volt Quincy legbelső kreatív körében, ahol hosszú éjszakákon át beszélgettek zenéről, művészetről, szabadságról és az alkotás filozófiájáról. Jackson is meghívta őt Neverlandbe ahová Leslie a lányával, Lárával látogatott el.