Veszélyben a BL-rendezvények, focirajongók célkeresztjébe kerülhet Budapest

A program nélkül maradt, dühös szurkolók a fővároson tölthetik ki a bosszújukat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.28. 13:10
Módosítva: 2026.05.28. 13:44
Veszélybe kerültek a május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája-döntő kísérőrendezvényei, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) büntetőeljárás keretében befagyasztotta a Balásy Gyula-féle Lounge-csoport bankszámláit. A hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozás alatt álló cégcsoport fizetésképtelenné vált, és 300 millió forintot kellene azonnal kifizetnie az alvállalkozóknak – különben elmaradhatnak a létfontosságú technikai szolgáltatások és a Hősök terére tervezett koncert is.

A Blikk úgy tudja, a rendezvényszervező Lounge Event számláján 11,5 milliárd forint van, vagyis rendezni tudnának minden a Bajnokok Ligájával kapcsolatos számlát. Csakhogy történetesen nem férnek hozzá az összeghez a zárolás miatt. A portál azt írja, a cégcsoport hiába próbált meg egyeztetni a Belügyminisztériummal és a NAV-val, a sportállamtitkársággal is.

„Jogszerűtlen, sematikus a határozat indoklása. Mindenféle konkrétumot nélkülöz, ez pedig együtt jár azzal a veszéllyel, hogy bárkinek, bármilyen indokkal zár alá lehet venni a tulajdonát. Azt mindenképp el kellene kerülni, hogy a közhangulat hatására hozzanak meg bizonyos vagyont érintő kényszerintézkedéseket” – nyilatkozta Balásy Gyula jogi képviselője, dr. Papp Gábor.

„A szükséges panaszokat az ügyvédkollégámmal együtt megtettük. Hogy mikor döntenek erről, nem lehet tudni. Van egy törvényi határidő a válaszra” – zárta sorait dr. Papp Gábor. 

Nemcsak a fellépők és az alkalmazottak, illetve a megrendelt termékek kifizetése került veszélybe. Hanem ezzel lényegében egész Budapest is. A világméretű szégyen mellett, fenn áll a veszélye, hogy a program nélkül maradt, dühös angol és francia szurkolók a fővároson töltik ki a bosszújukat. 

