Megnyílt a Született feleségek sztárja, élete legsötétebb időszakáról vallott

Neal McDonough őszintén beszélt karrierje egyik legsötétebb időszakáról, amikor úgy érezte, Hollywood teljesen hátat fordított neki. A 60 éves színész egy friss interjúban mesélt arról, hogy évekkel ezelőtt gyakorlatilag feketelistára került, miután nem volt hajlandó megcsókolni egy női kollégáját a Született feleségek forgatásán.

A színészt kirúgták a Született feleségekből

McDonough elárulta, hogy döntése mögött a felesége iránt érzett tisztelet és szeretet állt, ezt azonban sokan nem értették meg az iparágban.

Kirúgtak egy sorozatból, mert nem akartam megcsókolni egy nőt. Utána senki sem akart alkalmazni. Azt hitték, valami vallási fanatikus vagyok, pedig egyszerűen csak nagyon szeretem a feleségemet.

A színész bevallotta, hogy ez az időszak teljesen összetörte. Bár korábban is ivott alkoholt, a kudarcok és a mellőzöttség miatt az ital egyre nagyobb szerepet kapott az életében. A munkanélkülisége miatt elvesztették a házukat és az értékeiket, ami még nagyobb kilátástalanságot okozott.

McDonough szerint ebben a nehéz időszakban hatalmas segítséget kapott néhai barátjától, Luke Perrytől, aki megengedte neki és családjának, hogy az otthonában lakjanak.

A színész végül felesége, Ruve McDonough támogatásának köszönhetően tudott kimászni a mélypontról. Elmondása szerint felesége egy ponton ultimátumot adott neki. „Azt mondta: vagy én, vagy az üveg. Válassz” – emlékezett vissza. McDonough szerint ez volt az a pillanat, amikor végleg felhagyott az ivással.

A színész ma már hálás azért, hogy sikerült újra felépítenie az életét és a karrierjét. Jelenleg a Jimmy című filmben szerepel, amely Jimmy Stewart életét dolgozza fel.

McDonough és felesége azóta több közös filmes projekten is együtt dolgoztak producerként, köztük a Boon, a The Warrant: Breaker's Law, a Homestead és a The Last Rodeo című alkotásokon – írja a Page Six.